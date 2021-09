Lewandowski jednym z najlepszych strzelców w Europie. Polak pnie się w klasyfikacji

Robert Lewandowski jest najważniejszym punktem naszej reprezentacji. Światowej klasy napastnik w czwartkowym meczu z Albanią pokazał, czemu jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy świata. Bez niego nasza kadra mogła to spotkanie skończyć bez trzech punktów. W 12. minucie to napastnik Bayernu otworzył wynik, a w 54. minucie w pojedynkę stworzył idealną sytuację Grzegorzowi Krychowiakowi, który z bliskiej odległości umieścił piłkę w siatce. Najlepszy napastnik na świecie nie pełnił w tej potyczce tylko roli wysuniętego napastnika, ponieważ często schodził do pomocy i brał się za rozprowadzanie piłki.

Lewandowski w czołówce europejskich strzelców

Lewandowski zdobył w meczu z Albanią swoją 70. bramkę dla reprezentacji w karierze. Napastnik Bayernu znajduje się na 5. miejscu w klasyfikacji wszechczasów europejskich strzelców. Dzięki czwartkowemu trafieniu brakuje mu już tylko jednego gola do wyrównania wyniku 4. w zestawieniu Miroslava Klose. W zasięgu Polaka są również 3. Sandor Kocsis (75 bramek) i 2. Ferenc Puskas (84 gole). Tylko Cristiano Ronaldo z 111 trafieniami (rekord świata) wydaje się poza zasięgiem najlepszego napastnika globu.

Najbliższa okazja do poprawy wyniku strzeleckiego już w niedzielę 5 września. Wtedy reprezentacja Polski gra z San Marino na wyjeździe. To również będzie podróż sentymentalna dla napastnika Bayernu, ponieważ to z tą drużyną Polak debiutował w kadrze.

