„Lewandowski jak najlepsi w historii. Southgate się tłumaczy”. Angielskie media po meczu z Polską

Trudno znaleźć pozytywne opinie o występie reprezentacji Anglii w meczu z Polakami. Angielskie media szczególnie chłodno analizowały grę Kyle’a Walkera czy też Jacka Grealisha. Zachwycają się za to Robertem Lewandowskim, który na Wyspach jest uważany za jedną z najlepszych „dziewiątek w historii”.

Przegląd angielskich mediów po meczu z Polską

THE GUARDIAN



Gareth Southgate tłumaczy się przed angielskimi mediami z braku zmian w meczu z Polską. Zdaniem wielu właśnie to przeważyło o remisie z Anglików z Biało-Czerwonymi.

„Mieliśmy pełną kontrolę nad meczem i wprowadzanie nowych zawodników w momencie, gdy wszyscy prezentowali się odpowiednio, nie było potrzebne. Mieliśmy też większe posiadanie piłki. To wcale nie jest takie łatwe, gdy wchodzi się na boisko w końcówce spotkania. Chcieliśmy wzmocnić nasze skrzydła w ostatnich minutach meczu, ale zanim zdążyliśmy to zrobić, Polacy akurat wyrównali. To już nie był dobry moment na zmianę”.



DAILY MAIL



„Daily Mail” chwali Roberta Lewandowskiego. „To jest jeden z tych piłkarzy, na którego musisz mieć oko, nawet kiedy teoretycznie masz spokój, a piłka znajduje się daleko od niego. To jest człowiek, o którym należy mówić w takim samym tonie co o Gerdzie Muellerze czy Marco van Bastenie, najlepszych „dziewiątkach” w historii futbolu”.



THE INDEPENDENT



„The Indepentent” również skupia swoją uwagę na naszym kapitanie. „Definiują go gole, które strzela, ale ich brak w starciu z reprezentacją Anglii to dowód na jego znacznie głębszą jakość. To on dostarczył piłkę Szymańskiemu na głowę, dzięki której Polska wyrównała. Wszystko, co robi Lewandowski, jest dopracowane. Zapewne Bayern Monachium obroniłby Ligę Mistrzów w zeszłym sezonie, gdyby nie jego absencja w starciu z PSG. Zasługuje na Złotą Piłkę”.



SKY SPORTS



Według „Sky Sports” mecz z Polakami mocno zachwiał pozycją Kyle’a Walkera w zespole Garetha Southgate’a. „To był słaby występ w jego wykonaniu. Został zwieńczony przegranym pojedynkiem w akcji na 1:1. Wcześniej też nie robił wrażenia na rywalach, ponieważ podejmował kiepskie decyzje i słabo rozgrywał piłkę. Musi radzić sobie lepiej. Na swoją szansę na tej pozycji czekają Trent Alexander-Arnold i Reece James”.



THE TELEGRAPH



Na łamach „The Telegraph” pod lupę wzięto występ Jacka Grealisha – w meczu z Polską wyjątkowo zirytowanego i irytującego zarazem. „Jakie jest rozwiązanie dla Grealisha? Czy nie lepiej, aby swoje ambicje skupił na tym, by być faulowanym o 50 proc. rzadziej? Czy mógłby być trochę szybszy przy pierwszym kontakcie, kiedy próbuje minąć rywala? Czy mógłby podawać o kilka milisekund szybciej, by uciszyć szmery kibiców na jego temat? Pep Guardiola, jego trener w Manchesterze City pewnie myśli podobnie”



TalkSPORT



„TalkSPORT” zwraca uwagę na fakt, że mimo wygwizdania Anglików ze względu na ich uklęknięcie, zupełnie odwrotny gest wykonali polscy piłkarze na czele z Robertem Lewandowskim. „Gdy Synowie Albionu uklęknęli, Lewandowski wskazał na naszywkę na swojej koszulce z napisem Respekt. Miły akcent z jego strony, biorąc pod uwagę postawę polskich fanów”.



THE SUN



Według „The Sun” gol Damiana Szymańskiego w samej końcówce przyprawił Anglików o zawał serca. Relacja z meczu jest krytyczna wobec drużyny Southgate’a. „Zwłaszcza w pierwszych 45 minutach grali słabo, trochę jak w starciu z Węgrami kilka dni wcześniej, choć tym razem mierzyli się ze znacznie lepszym zespołem. Prawda jest jednak taka, że jedyny interesujący moment w pierwszej części meczu to awantura, która rozpoczęła się chwilę po gwizdku obwieszczającym przerwę. Harry Maguire wściekł się na Kamila Glika, co sprowokowało walkę między piłkarzami”.

Mecz od początku nie układał się po myśli Anglików, którzy pierwszy celny strzał oddali dopiero w drugiej połowie. Polska defensywa spisywała się fantastycznie, ale zdarzył się jeden moment, w którym ich czujność została uśpiona – być może ze względu na nieobecność Grzegorza Krychowiaka na boisku właśnie w tym momencie. Z dystansu na 1:0 strzelił Harry Kane, ale Synowie Albionu i tak nie wygrali meczu. Na utratę bramki Biało-Czerwoni zareagowali odpowiednio – nie podkulili ogonów, lecz jeszcze odważniej ruszyli do ataku. W końcu dopięli swego, ponieważ znakomitym dośrodkowaniem do Damiana Szymańskiego popisał się Robert Lewandowski i starcie zakończyło się remisem.

Czytaj też:

Wreszcie graliśmy jak drużyna, a nie zbiór indywidualności. Oceny dla Polaków za mecz z Anglią