Z kim mogą zagrać Polacy w barażach o mistrzostwa świata? Jest duża szansa na ważny przywilej

Dzięki temu, że 12 października Biało-Czerwoni wygrali z Albanią w kwalifikacjach do katarskiego mundialu w 2022 roku, istnieje naprawdę duża szansa, że Polacy zajmą drugie miejsce w grupie I. To zaowocuje z kolei dostaniem się naszej drużyny do baraży. Przebrnięcie ich będzie oznaczało awans na katarski mundial. Z jakimi zespołami mogliby zmierzyć się podopieczni Paulo Sousy i na jaki przywilej prawdopodobnie będą mogli liczyć?

Potencjalni rywale Polaków w barażach eliminacji MŚ 2022

Reprezentacja Polski ma do rozegrania jeszcze dwa mecze – z Andorą oraz Węgrami. Zdobycie w nich kompletu punktów naturalnie wyniesie nas do wspomnianych baraży. Możliwe jednak, że mecz z Madziarami będziemy mogli potraktować ulgowo, gdybyśmy już po przedostatniej kolejce mieli zapewnioną drugą pozycję w tabeli. Aby tak się stało, my musimy wygrać z Andorą, a Albania przegrać lub zremisować z Anglią. Jest to scenariusz bardzo prawdopodobny.

Z kim jednak Biało-Czerwoni mogliby się spotkać w barażach? Gdyby kwalifikacje zakończyły się już teraz, zagrałyby w niej drużyny takie jak: Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Ukraina, Czechy, Szkocja, Norwegia, Chorwacja i Rumunia. W wielu grupach sytuacja jest jednak dynamiczna, a o drugą lokatę walczą:

Grupa A: Serbia/Portugalia

B: Szwecja/Hiszpania

C: Szwajcaria/Włochy

D: Ukraina/Bośnia i Hercegowina/Finlandia

E: Czechy/Walia

F: Szkocja/Izrael

G: Turcja/Norwegia/Holandia

H: Rosja/Chorwacja

I: Polska/Albania

J: Rumunia/Macedonia Północna/Armenia

Ponadto do baraży dostaną się też dwie drużyny dzięki dobrym wynikom uzyskanym w Lidze Narodów. Na pewno będzie to Austria oraz ktoś z pary Czechy-Walia.

Szanse Polaków na rozstawienie w barażach

W związku z tym, że na drugich miejscach w poszczególnych grupach mogą znaleźć się znacznie mocniejsze od Polski drużyny – jak Portugalia lub Włochy – ważna pozostaje także kwestia rozstawienia.

Portal weglobalfootball.com wyliczył, że Biało-Czerwoni mają na to bardzo duże szanse, bo aż 89,6 proc. Gdyby tak się stało, na dziś przeciwnika losowano by nam z grona: Austria, Rumunia, Czechy, Walia, Ukraina, Norwegia. W takim wypadku potencjalny oponent byłby znacznie łatwiejszy, niż w sytuacji, kiedy rozstawienie nie byłoby nam dane. Wygranie meczów z Andorą i Węgrami zagwarantuje Biało-Czerwonym uzyskanie tej bardziej komfortowej pozycji. W przypadku utraty punktów będziemy musieli oglądać się na sytuację w innych grupach.

