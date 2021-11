Matty Cash już przybył na zgrupowanie reprezentacji Polski. „A pierogi lubisz?”

Matty Cash niedawno odebrał osobiście swój polski paszport, co oficjalnie uprawniło go do wzięcia udziału w zgrupowaniu Biało-Czerwonych. Paulo Sousa naturalnie od razu powołał angielsko-polskiego obrońcę, a ten już niedługo podczas meczów z Andorą i Węgrami, będzie miał okazję zadebiutować.

Matty Cash przyjechał w niedzielę na zgrupowanie

Matty Cash pojawił się w niedzielę w hiszpańskim hotelu Camiral nieopodal Girony, gdzie już w poniedziałek Polacy rozpoczną swoje zgrupowanie do dwóch ostatnich spotkań eliminacyjnych, poprzedzających baraże, w których udział naszej reprezentacji jest bardzo możliwy.

Świeży obywatel naszego państwa został oprowadzony przez rzecznika prasowego Jakuba Kwiatkowskiego i przedstawiony członkom sztabu kadry. Cash zapoznał się między innymi z kucharzem Biało-Czerwonych Tomaszem Leśniakiem. „Łączy Nas Piłka” dodało na swojego Twittera zdjęcie piłkarza i szefa kuchni, którzy ściskają sobie rękę z podpisem „a pierogi lubisz?”.

Kiedy Matty Cash może zadebiutować?

Pierwsza okazja do debiutu Matty'ego Casha w reprezentacji Polski nastąpi 12 listopada. Wtedy Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Andorą. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Kolejne spotkanie Polacy rozegrają z Węgrami i będzie ono miało miejsce na PGE Narodowym w Warszawie. Potyczka zaplanowana jest na 15 listopada, na godzinę 20:45.