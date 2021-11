Grzegorz Lato skrytykował Paulo Sousę. „On nie jest od dawania nam rad”

W ostatnim tygodniu został podniesiony temat szkolenia młodzieży w Polsce. W tej kwestii wypowiedział się selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa, który stwierdził, że Polacy nie powinni skupiać się w tym momencie na wynikach. – Polski futbol potrzebuje reformy szkolenia – stwierdził jednoznacznie. – Chodzi o to, aby Polska mogła rywalizować na najwyższym poziomie i walczyła o trofea. To samo dotyczy klubów, powinny być bardziej konkurencyjna na arenie międzynarodowej – powiedział Portugalczyk.

Grzegorz Lato krytykuje Paulo Sousę

Byłemu prezesowi PZPN Grzegorzowi Lacie nie spodobała się wypowiedź Paulo Sousy. – W tej chwili trener Sousa zaczyna nas pouczać, że nie powinniśmy liczyć na żadne sukcesy a zająć się szkoleniem młodzieży. Już mieliśmy kiedyś takiego trenera, który też nas pouczał, że zajmijmy się szkoleniem młodzieży, a nie wtrącajmy się – powiedział na antenie radia RMF 24, nawiązując do Leo Beenhakkera, który prowadził naszą kadrę w latach 2006-2009.

– On nie jest od dawania nam rad, tylko został zatrudniony do pierwsze reprezentacji, w swojej głowie miał poukładać to tak, żeby był jakiś sukces i żebyśmy walczyli jak równy z równym z innymi zespołami – skomentował postawę były prezes PZPN.

Robert Lewandowski krytycznie o szkoleniu w Polsce

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, podobnie jak Paulo Sousa, nie ma dobrego zdania o polskim szkoleniu. – To nie jest tak, że jak na 40-milionowy naród mamy wybór zawodników na każdą pozycję. Nie możemy mówić, że nasze szkolenie jest przyszłościowe, albo funkcjonuje dobrze – stwierdził napastnik Bayernu na konferencji prasowej.

Czytaj też:

Mecz z Andorą może zapewnić nam baraże. Co musi się stać?