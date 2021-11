Matty Cash został przepytany z polskich słów i przyśpiewek. Jest nagranie

Matty Cash otrzymał potwierdzenie polskiego obywatelstwa, dzięki czemu mógł dostać powołanie do kadry prowadzonej przez Paulo Sousę. Obrońca Aston Villi już kilka tygodni temu zadeklarował, że nauczy się polskiego hymnu, by móc śpiewać go z pozostałymi kadrowiczami. Jak się okazje, 24-latek uczy się również innych słów, które mogą przydać mu się na boisku.

Trwające nieco ponad trzy minuty nagranie zamieszczono na oficjalnym twitterowym profilu klubu, w którym na co dzień występuje defensor. Cash został przepytany przed kamerą ze znajomości polskich słów. 24-latek bez większych problemów poradził sobie z „piłką”, „spalonym” i „bramką”. Komplikacje zaczęły się przy „boisku” i „rzucie karnym”. A jak mu poszło z pozostałymi słowami oraz popularnymi wśród kibiców przyśpiewkami? Tego można dowiedzieć się z zamieszczonego poniżej nagrania.

twitter

Matty Cash uczy się polskiego hymnu

Przed meczem z Andorą rzecznik PZPN wyjawił, że Cash uczy się polskiego hymnu. – Podczas rozmowy w Londynie powiedziałem mu: jedno co na pewno musisz zrobić, to nauczyć się „Mazurka Dąbrowskiego”. Nie wiem, jak to zrobisz, ale musisz. Masz śpiewać, kiedy kamery zrobią na ciebie zbliżenie – mówił Jakub Kwiatkowski w programie „Po Gwizdku”. – I rzeczywiście nauczył się z Youtube’a. Poćwiczymy jeszcze na zgrupowaniu – dodał.

Cash uczy się nie tylko polskiego słownictwa, ale stara się także rozpoznawać kolegów z boiska po ich pseudonimach. – Jakiś czas temu przygotowałem dla niego zdjęcia innych reprezentantów Polski z podpisami. Były na nich ich ksywki. To była dla Casha kolejna praca domowa, aby się ich nauczyć – wyjaśnił Kwiatkowski.

Matty Cash jest potrzebny reprezentacji Polski?

O tym, że Matty Cash jest potrzebny biało-czerwonej kadrze, mówił w rozmowie z „Wprost” Andrzej Twarowski. – To jest piłkarz dobry taktycznie, niezły w defensywie, bardzo dynamiczny i potrafiący strzelić gola – przekonywał komentator Canal+, który specjalizuje się w Premier League.

Czytaj też:

Czy Matty Cash jest potrzebny reprezentacji Polski? Andrzej Twarowski nie ma wątpliwości