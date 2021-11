„Trafmy na nich, a będzie to dobre losowanie”. Ekspert wskazał wymarzonych rywali dla Polaków

Wciąż nie wiadomo, z kim Polacy zagrają w barażach eliminacji mistrzostw świata. Ze względu na brak rozstawienia podopieczni Paulo Sousy mogą trafić nawet na tak mocnych przeciwników jak Włochy czy Portugalia. Pokonanie ich byłoby skrajnie trudne. Jerzy Engel, który niegdyś też prowadził Biało-Czerwonych – między innymi na mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku – wskazał, na którą drużynę najlepiej byłoby trafić.

Baraże MŚ 2022. Jerzy Engel wskazał wymarzonych rywali dla Polaków

W rozmowie z „Super Expressem” ekstrener wypowiedział się na temat losowania, które odbędzie się 26 listopada. – Na pewno nie stoimy na straconej pozycji. Bardzo liczy się fakt, że nie mamy doświadczenia w grze w barażach. Reprezentacja nigdy nie spotkała się z taką presją w kontekście awansu do wielkiego turnieju: albo awans, albo nic. Nie będzie remisów, a presja kolosalna. To będzie nasz największy problem, czyli przygotowanie drużyny pod względem mentalnym – analizował.

Jak zostało wspomniane, Engel wytypował zespoły, które nie powinny stanowić zapór nie do przejścia. Jedną z nich jest Rosja. – Grają futbol dla nas najbardziej „do przyjęcia” – stwierdził. – Zaraz za nimi marzyliby nam się Walijczycy lub Szkoci. Te trzy drużyny to dla nas dobre losowanie. Wszystkie pozostałe drużyny są z wysokiej półki i trzeba będzie mieć naprawdę dobry dzień, by z nimi wygrać – uważa ekspert telewizyjny.

Kiedy i gdzie oglądać losowanie baraży MŚ 2022?

Losowanie par barażowych odbędzie się 26 listopada około godziny 17:00. Transmisję z tego starcia obejrzymy na antenie TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl.

