Kto powinien zastąpić Paulo Sousę? Internauci nie mają wątpliwości

Z doniesień portugalskich i brazylijskich dziennikarzy wynika, że Paulo Sousa wkrótce wypłaci odszkodowanie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, dzięki czemu będzie mógł rozwiązać kontrakt z federacją. Portugalczyk podpisze też umowę z brazylijskim Flamengo, który stanie się jego nowym miejscem pracy. Taki obrót spraw powoduje, że PZPN musi poszukać następcy 51-latka.

Kto powinien zastąpić Paulo Sousę?

Postanowiliśmy zapytać czytelników Wprost.pl, kto ich zdaniem powinien zastąpić Sousę. Jako możliwych kandydatów wskazaliśmy tych, których nazwiska w ostatnim czasie pojawiały się w mediach w kontekście objęcia sterów reprezentacji. Najwięcej, bo 50,14 proc. internautów wskazało na Adama Nawałkę, który zresztą wyraził już gotowość ponownego poprowadzenia Biało-Czerwonych.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Czesław Michniewicz (11,39 proc. głosów), który po zwolnieniu z Legii Warszawa pozostaje bezrobotny. Były szkoleniowiec Wojskowych ma doświadczenie reprezentacyjne, ponieważ w przeszłości prowadził kadrę U-21.

Wysokie notowania wśród internautów ma także Marek Papszun, czyli obecny trener Rakowa Częstochowa (7,44 proc.). Kolejne miejsca zajęli: Jerzy Brzęczek (5,6 proc.), Jacek Magiera (4,41 proc.) i Piotr Nowak (3,12 proc.) Co znamienne, aż 17,91 proc. użytkowników Wprost.pl wskazało opcję „ktoś inny”.

Zagraniczni trenerzy i Skorża

Kto mógłby okazać się „innym” kandydatem, niż wymienieni w naszej sondzie? W mediach przewijało się kilka nazwisk, a Roman Kołtoń przekazał niedawno, że zainteresowanie prowadzeniem Polaków zgłosił Juergen Klinsmann. Portal sport.tvp.pl donosił z kolei, że Biało-Czerwonych chce trenować Dick Advocaat.

Faworytem wielu kibiców jest także Maciej Skorża, chociaż jego dołączenie do kadry wydaje się mało realne. Trener Lecha Poznań walczy bowiem o tytuł mistrza Polski i wiele wskazuje na to, że poprowadzi Kolejorza co najmniej do końca sezonu.

Adam Nawałka i jego kariera trenerska

Przypomnijmy, Adam Nawałka ma już doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji Polski. 64-latek najpierw pracował jako asystent Leo Beenhakkera, a w latach 2013-2018 był selekcjonerem Biało-Czerwonych. Kadra pod jego wodzą zdołała awansować na mistrzostwa Europy, gdzie dotarła aż do ćwierćfinału i na mistrzostwa świata w Rosji, które były dla naszych reprezentantów nieudane. To właśnie po mundialu selekcjoner podał się do dymisji i jeszcze w tym samym roku podpisał kontrakt z Lechem Poznań.

Nawałka ma zresztą bogate doświadczenie pracy z polskimi klubami. Swoją przygodę trenerską rozpoczynał w Świcie Krzeszowice, który prowadził przez dwa lata. Później był zatrudniany m.in. w Wiśle Kraków, Zagłębiu Lubin, Sandecji Nowy Sącz, Jagiellonii Białystok czy Górniku Zabrze. Białą Gwiazdę poprowadził w sezonie 2000/2001 do mistrzostwa Polski, a dziewięć lat później wywalczył z Górnikiem Zabrze awans do Ekstraklasy.

Czytaj też:

Zwrot akcji w sprawie Sousy. Media: Rodak nie pokrzyżuje planów trenera Polaków