Szkolnikowski z TVP odpowiedział Sousie wulgarnie i po angielsku. Później się tłumaczył

Paulo Sousa opuścił reprezentację Polski na trzy miesiące przed barażowymi spotkaniami do mistrzostw świata w Katarze. Portugalczyk o swojej woli powiadomił prezesa PZPN Cezarego Kuleszę w drugi dzień świąt, chwilę po tym, jak złożył mu świąteczne życzenia.

W późniejszych wywiadach Kulesza przyznawał, że nie był zły ani przez chwilę, wręcz przeczuwał, że coś może się wydarzyć. – Jakby chciał tylko złożyć mi życzenia świąteczne, to nie dzwoniłby w ostatni dzień świąt – dedukował prezes PZPN.

Paulo Sousa przywitał się z kibicami. Szkolnikowski odpowiedział

Paulo Sousa wstawił na Twittera zdjęcie i wiadomość do fanów Flamengo. Szkoleniowiec nazwał ich „największymi kibicami” i wyraził swoją radość z bycia nowym trenerem Fla.

W ciągu 12 godzin post uzbierał 50 tysięcy serduszek i 925 komentarzy. Jednym z komentujących był Marek Szkolnikowski. Dyrektor TVP Sport nie przebierał w słowach i w wulgarny sposób odpowiedział Sousie. „F**k you for this question” (J**** cię za to pytanie) – napisał Szkolnikowski, nawiązując do często powtarzanego przez Portugalczyka zdania na pierwszej konferencji prasowej Biało-Czerwonych („dziękuję za to pytanie”).

„Marek, spokojnie, ty się wkurzasz, a chłop zobacz jaki uśmiechnięty” – odpowiedział w wątku dziennikarz Sebastian Staszewski. Dyrektor TVP Sport zaznaczył, że przecież to parafraza słów samego szkoleniowca i dodał jeszcze „naszym chłopakom brakuje luzu”, czym nawiązał jeszcze do tekstu „Bolca” z filmu „Chłopaki nie płaczą”.

