Czesław Michniewicz. Kim jest nowy selekcjoner reprezentacji Polski?

Czesław Michniewicz swoją karierę trenerską rozpoczął chwilę po zakończeniu tej piłkarskie, w lipcu 2001 roku. Wtedy przez chwilę pełnił funkcję szkoleniowca drugiej drużyny Amiki Wronki. Następnie został pierwszym trenerem Lecha Poznań, gdzie w wyniku pewnych zdarzeń związanych z ustawianiem meczów, do tej pory wypominana jest mu historia z „Fryzjerem”.

Kontakty Michniewicza z „Fryzjerem”

Ryszard F. pseudonim „Fryzjer” był szefem piłkarskiej mafii w Polsce, która zajmowała się ustawianiem meczów. „Fryzjer” pierwszy raz został skazany w 2009 roku w sprawie Arki Gdynia. Później procesów miał jeszcze kilka. Czesław Michniewicz nigdy nie został skazany, ale prokuratura ujawniła 711 połączeń telefonicznych między szkoleniowcem a Ryszardem F. Nie udowodniono też, czy Michniewicz wiedział o słynnej sprzedaży meczu Lecha Poznań z Świtem Nowy Dwór, w którym szkoleniowiec wystawił rezerwowy skład. W 2008 roku nowy selekcjoner reprezentacji Polski sam zgłosił się do prokuratury i złożył obszerne wyjaśnienia, które wystarczyły, by nie usłyszeć wyroku.

Dalsza kariera trenerska Michniewicza

Czesław Michniewicz po zakończeniu swojej przygody w Lechu Poznań rozpoczął pracę w Zagłębiu Lubin. Tam pracował przez rok. Kolejnego jego przystanki w profesjonalnej karierze trenerskiej to Arka Gdynia, Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok, Polonia Warszawa, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Pogoń Szczecin i Termalica Bruk-Bet Nieciecza.

Następnie przyszedł czas na reprezentację Polski U-21, w której pracował przy 27 meczach. 14 z nich wygrał, siedem zremisował i sześć przegrał. Po trzech latach prowadzenia młodzieżowej kadry z PZPN-u wyciągnęła go oferta nie do odrzucenia. Michniewicz we wrześniu 2020 roku został szkoleniowcem Legii Warszawa, z którą w pierwszym sezonie wygrał polską ligę i awansował do fazy pucharowej Ligi Europy. Od października 2021 roku do 31 stycznia 2022 pozostawał bez zatrudnienia.

