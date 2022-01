Oficjalnie: Christian Eriksen wraca do profesjonalnej piłki. Znamy szczegóły kontraktu

12 czerwca 2021 roku życie Christiana Eriksena uległo diametralnej zmianie. Podczas meczu Danii z Finlandią na Euro 2020 pomocnik miał atak serca, w wyniku którego wszczepiono mu rozrusznik. W grudniu 2021 zawodnik rozwiązał kontrakt ze swoim dotychczasowym klubem Interem Mediolan, ponieważ zasady Serie A zabraniają grania piłkarzowi z wszczepionym rozrusznikiem. Duńczyk zdecydował się więc na powrót do Premier League, w której grał wcześniej w barwach Tottenhamu.

Christian Eriksen piłkarzem Brentford

Już od pewnego czasu mówiło się w mediach o powrocie Eriksena do gry w klubie na najwyższym poziomie. W niedzielę 30 stycznia Fabrizio Romano podał do informacji, że Duńczyk pomyślnie przeszedł testy medyczne w Brentford i lada moment zostanie ogłoszony nowym piłkarzem Pszczół. Klub zdecydował się zaprezentować Eriksena dzień później.

Pomocnik podpisał kontrakt z beniaminkiem do końca sezonu 2021/22 z możliwością przedłużenia jej o rok. Bezpieczna długość kontraktu jest zrozumiała – Eriksen wraca do gry po atak serca i nie wiadomo, jak jego ciało zachowa się w kontekście regularnej gry na poziomie Premier League. Nawet jeśli wszystko pójdzie dobrze niewykluczone, że zawodnik będzie chciał poszukać lepszej drużyny, zważywszy na to, że wcześniej grał w Tottenhamie i Interze Mediolan.

– Wykorzystaliśmy niepowtarzalną okazję do ściągnięcia światowej klasy zawodnika do naszej drużyny. Nie trenował drużynowo przez siedem miesięcy, ale wykonał dużo pracy samemu. Erikse jest wysportowany, ale musimy zadbać o jego powrót do rytmu treningowego i meczowego – powiedział Thomas Frank, trener Pszczół, w rozmowie z klubowymi mediami.

