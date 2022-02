Poznaliśmy sztab szkoleniowy reprezentacji Polski. Nowa twarz w zespole Czesława Michniewicza

9 lutego Polski Związek Piłki Nożnej ma zatwierdzić sztab szkoleniowy, z którym Czesław Michniewicz będzie prowadził naszą kadrę narodową. W jego zespole znajdą się przede wszystkim tacy szkoleniowcy, którym trener ufa, zna ich od dawna i wielokrotnie z nimi współpracował.

Czesław Michniewicz wziął do sztabu szkoleniowego zaufanych ludzi

– Oprę się na ludziach, z którymi współdziałałem podczas pracy w reprezentacji U-21 – zapowiadał na pierwszej konferencji prasowej, cytowany przez „Przegląd Sportowy”. Teraz ten sam dziennik podał nazwiska specjalistów, którzy znajdą się w sztabie.

Czytamy, że bezpośrednio selekcjonerowi będą pomagać Mirosław Kalita oraz Kamil Potrykus. Drugi z wymienionych odpowiada przede wszystkim za analityczne przygotowanie do meczów i tym samym zajmie się teraz. Treningami bramkarskimi zajmą się Tomasz Muchiński i Andrzej Dawidziuk. Drugi z wymienionych to w zasadzie jedyna nowa twarz w teamie Michniewicza. Już wcześniej jednak pracował w PZPN jako koordynator do spraw szkolenia golkiperów w reprezentacjach Polski. Pracował też w akademii Lecha Poznań.

„W całości ma zostać zachowany sztab medyczny, który pracował z Paulo Sousą oraz Adamem Nawałką. Lekarzem kadry będzie Jacek Jaroszewski, fizjoterapeutami Paweł Bamber, Wojciech Herman i Marcin Bator. Szefem banku informacji pozostaje Hubert Małowiejski, team menedżerem i rzecznikiem kadry Jakub Kwiatkowski” – czytamy w dalszej części tekstu.

Jerzy Dudek i Łukasz Piszczek nie będą pracować dla reprezentacji Polski

Wiadomo już na pewno, że w sztabie Michniewicza nie znajdą się Jerzy Dudek oraz Łukasz Piszczek. Zastanawiano się nad tymi dwoma postaciami jeszcze kiedy stery w kadrze miał objąć Adam Nawałka i to właśnie z tym szkoleniowcem rozmawiali o współpracy. Kiedy więc Cezary Kulesza postanowił zatrudnić innego selekcjonera, postanowili pozostać lojalni wobec Nawałki i nie starać się o angaż w reprezentacji.

Czytaj też:

Gwiazdor Manchesteru City został wyproszony z baru. Media: Był tak pijany, że trzeba było go prowadzić