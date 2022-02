Ważna deklaracja Kamila Grosickiego. Wspomniał o trudnych miesiącach

Kamil Grosicki pojawił się ostatnio w „Foot Trucku”, a jednym z tematów rozmowy z piłkarzem było jego ewentualne powołanie do kadry. Przypomnijmy, skrzydłowy po raz ostatni w biało-czerwonych barwach wystąpił w marcowym meczu z Anglią, kiedy to pod koniec spotkania zastąpił Piotra Zielińskiego.

Kamil Grosicki wróci do reprezentacji Polski?

Od tego czasu doświadczony zawodnik nie dostawał powołań co nie dziwi, ponieważ Grosicki nie mógł liczyć na regularne występy w West Bromwich Albion. Jak się okazje, to wkrótce może się zmienić. – Czesław Michniewicz ma ze mną kontakt. Najpierw smsowaliśmy, później zadzwonił i powiedział, że przyjedzie na spotkanie Pogoni z Lechem Poznań. Po meczu mamy porozmawiać na temat możliwego powołania do reprezentacji – przyznał gracz Portowców.

Grosicki zaznaczył, że w jego odczuciu jest „bliżej niż dalej” powrotu do kadry narodowej. Powołał się przy tym na wypowiedzi selekcjonera, który deklarował, że na barażowy mecz z Rosją potrzebuje doświadczonych zawodników. – Jestem w formie, muszę w niej być, udowadniać to. Ja z kadry nie zrezygnowałem, granie w niej to dla mnie największy zaszczyt – stwierdził.

Ewentualne powołanie dla „Turbogrosika” mogłoby podbudować zawodnika, czego ten nie ukrywa. – Powrót do niej (do reprezentacji – przyp.red) po tylu trudnych miesiącach, które miałem przed transferem do Pogoni byłby budujący. Myślę, że jeszcze poprawię statystyki liczby występów, bramek i asyst – zadeklarował. Przypomnijmy, Grosicki do tej pory rozegrał dla kadry 83 spotkania, w których zdobył 17 bramek.

