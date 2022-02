Reprezentacja Polski nie zagra z Rosją. Dobitne słowa Szczęsnego: serce mi pęka podczas pisania

Informację, o tym, że reprezentacja Polski w piłce nożnej nie zmierzy się z Rosją, w sobotę rano przekazał w mediach społecznościowych Cezary Kulesza. „Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji. To jedyna słuszna decyzja” – napisał prezes PZPN. Na odpowiedź zawodników nie trzeba było długo czekać. W bardzo mocnych słowach sprawę skomentował nasz bramkarz Wojciech Szczęsny.

Reprezentacja Polski nie zagra z Rosją. Szczęsny z apelem do FIFA i UEFA

„26 marca mieliśmy zmierzyć się z Rosją w meczu barażowym o Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze. I choć serce mi pęka podczas pisania tego, sumienie nie pozwala mi grać.

Reprezentowanie swojego kraju to największy zaszczyt w karierze piłkarza, ale to wciąż wybór” – napisał w mediach społecznościowych Wojciech Szczęsny.

Reprezentant Polski jasno zaznaczył, że odmawia gry przeciwko Rosji i słuchania hymnu tego kraju. „Odmawiam gry przeciwko graczom, którzy zdecydują się reprezentować wartości i zasady Rosji! Odmawiam stania na boisku w barwach mojego kraju i słuchania hymnu narodowego Rosji” – podkreślał.

Szczęsny pokreślił również, że nie chce być związany ze sportem, który „legitymizuje działania rosyjskiego rządu” . To jasny komentarz skierowany w stronę FIFA i UEFA, które na razie biernie przyglądają się temu, co robi Rosja na Ukrainie. „wzywam FIFA i UEFA do podjęcia działań i pociągnięcia Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za ich działania” zaapelował Wojciech Szczęsny.

Wojna na Ukrainie. Wojciech Szczęsny: w żyłach mojego syna płynie ukraińska krew

Wojciech Szczęsny w bardzo mocnym wpisie przypomniał również, że jego żona, Marina Łuczanko-Szczęsna pochodzi z Ukrainy. Piłkarz nie ukrywał również, że na Ukrainie nadal przebywa część ich rodziny. „Moja żona urodziła się na Ukrainie, w żyłach mojego syna płynie ukraińska krew, część naszej rodziny nadal jest na Ukrainie” – zaznaczył.

Bramkarz napisał również, że wielu jego pracowników to Ukraińcy. „Widząc cierpienie na ich twarzach i strach o swój kraj, uświadamiam sobie, że nie mogę stać w miejscu i udawać, że nic się nie stało” – napisał.

Szczęsny podkreślił również, że Putin, atakując Ukrainę, wypowiedział wojnę nie tylko naszemu sąsiadowi, ale również „wszystkim wartościom, za którymi opowiada się Europa” .

