Zmiana planu reprezentacji Polski. PZPN podał oficjalną informację

Reprezentacja Polski przygotowuje się najpierw do meczu towarzyskiego z reprezentacją Szkocji w Glasgow i następie do walki w finałach barażów do mistrzostw świata w Katarze. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa Czesława Michniewiczai oficjalny pierwszy trening Biało-Czerwonych pod czujnym okiem nowego trenera. We wtorek natomiast zaplanowana jest konferencja z udziałem kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. PZPN podał informację o zmianie godzinowej, dotyczącej harmonogramu pracy reprezentacji.

Reprezentacja Polski. Kiedy konferencja prasowa Lewandowskiego?

Początkowo konferencja prasowa miała odbyć się o godzinie 16:30 a trening o 17:00. Oficjalny profil polskiej reprezentacji poinformował na Twitterze, że nastąpiła delikatna zmiana: konferencja została przeniesiona na 17:00, a trening na 17:30.

Harmonogram pracy reprezentacji w pozostałych dniach

23 marca (środa)

11:00 wylot do Glasgow

16:30 oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski (Hampden Park)

17:00 oficjalna sesja treningowa reprezentacji Polski (Hampden Park, 15 min otwarty dla mediów)

24 marca (czwartek)

19:45 Mecz towarzyski Szkocja – Polska



25 marca (piątek)

10:30 trening (Glasgow)

15:00 wylot do Katowic

18:35 przylot do Katowic



26 marca (sobota)

17:00 trening (Stadion Śląski/Ruch Chorzów, 15 min otwarte dla mediów)



27 marca (niedziela)

11:00 trening (Stadion Śląski/Ruch Chorzów, 15 min otwarte dla mediów)



28 marca (poniedziałek)

11:45* – oficjalna sesja treningowa reprezentacji Szwecji (Stadion Śląski)

13:00* – oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Szwecji (Stadion Śląski)

15:30 lub 16:30** – oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski (Stadion Śląski)

16:00 lub 17:00** – oficjalna sesja treningowa reprezentacji Polski (Stadion Śląski)

16:45* – oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Czech (Stadion Śląski)

17:30* – oficjalna sesja treningowa reprezentacji Czech

* w przypadku awansu do finału play-off

** pierwsza godzina obowiązuje w przypadku meczu z Czechami; druga godzina w przypadku meczu ze Szwecją

29 marca (wtorek)

20:45 Mecz finałowy play-off Polska – Szwecja/Czechy

