Andrzej Strejlau ma obawy przed meczem Polski ze Szwecją. Czego dotyczą jego wątpliwości?

Reprezentację Polski czeka bardzo wymagające spotkanie ze Szwedami, którzy awansowali do finału baraży dzięki zwycięstwu w dogrywce z Czechami. Skandynawowie to rywale, z którymi Biało-Czerwonym gra się niezwykle trudno. Dotychczas obie drużyny narodowe grały ze sobą aż 27 razy. W 15 meczach lepsi okazywali się reprezentanci Szwecji. Tylko osiem spotkań wygrali Polacy, a w czterech starciach padał wynik remisowy.

Co więcej, ostatnie sześć meczów kończyło się porażką naszej reprezentacji. Po raz ostatni natomiast Orłom udało się pokonać Szwedów 31 lat temu, w 1991 roku. Wówczas w towarzyskiej rywalizacji w Gdyni Biało-Czerwoni strzelili dwa gole i wygrali 2:0. Selekcjonerem był Andrzej Strejlau.

Baraże do MŚ 2022. Andrzej Strejlau zdradził, co go martwi przed meczem ze Szwecją

Były trener naszej drużyny narodowej w rozmowie z Polsatem Sport podkreśla, że fakt, iż polscy piłkarze rozegrają tak ważne spotkanie u siebie, będzie ich dodatkowym atutem. Jednak ma on również na uwadze to, że zadecydują umiejętności poszczególnych zawodników oraz determinacja i zaangażowanie.

Andrzej Strejlau jest pewien, że Czesław Michniewicz wraz ze swoim sztabem zrobili wszystko, aby dokładnie przeanalizować grę Szwedów. Ma jednak pewne wątpliwości. — Trener oraz jego bardzo rozbudowany sztab na pewno zrobili wszystko razem z zawodnikami, aby optymalnie przygotować się do tego meczu. Jednocześnie są pewne obawy, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne — powiedział.

Co przesądzi o wyniku meczu Polska – Szwecja?

Ponadto doświadczony szkoleniowiec twierdzi, że mogą pojawić się pewne problemy z płynnością gry, czy też zgraniem, ponieważ obecny selekcjoner nie miał zbyt dużo czasu. Podkreślił także, że nic nie zastąpi codziennych treningów, które pozwalają skuteczniej wdrożyć daną taktykę. Andrzej Strejlau został również zapytany o to, co będzie kluczem do zwycięstwa w starciu ze Szwedami. Zdaniem trenera będą to indywidualne umiejętności oraz dyscyplina taktyczna.

