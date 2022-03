Twitter „eksplodował” po meczu Polaków. Tak dziennikarze komentują zwycięstwo ze Szwedami

Chociaż przed finałem baraży Polacy nie byli zdecydowanym faworytem, to Biało-Czerwoni na boisku potwierdzili swoją klasę. Podopieczni Czesława Michniewicza wygrali 2:0 po bramkach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, a zachwytu przebiegiem spotkania nie kryli dziennikarze komentujący mecz na Twitterze.

Dziennikarze zwracali uwagę na fakt, że dzięki wygranej Polaków o wiele przyjemniej będzie oglądało się mecze na mistrzostwach świata. „Wreszcie człowiek cieszy się na listopad” – stwierdził komentator Canal+ Sport Andrzej Twarowski. „Wielki mecz Sebastiana Szymańskiego” – dodał.

Reprezentacja Polski. Dziennikarze docenili piłkarzy

Sebastian Staszewski przyznał z kolei, że do wczorajszego meczu tylko raz płakał, oglądając mecz reprezentacji Polski. Było to w 2016 roku, kiedy to Grzegorz Krychowiak podczas Euro wykorzystał rzut karny w meczu ze Szwajcarią. „Dziś znów się wzruszyłem, bo w tych trudnych czasach nasi piłkarze dali nam piękny prezent. Dziękuję, było zaje*****!” – podsumował.

O Krychowiaku wspomniał również Paweł Wilkowicz z Viaplay. „Długo, niełatwo i przyjemnie. Czwarty wielki turniej z rzędu. Fajnie ze moment zwrotny zapewnił Grzegorz Krychowiak. To porządny facet” – ocenił.

Mateusz Święcicki z Eleven Sports docenił z kolei selekcjonera i bramkarza. „Czesławizmo. Dziękuję. Szczęsnemu też. Kluczowa parada przy strzale Forsberga 10/10. Kadra, która przez rok nie traci gola tylko w jednym meczu z San Marino, jednym z Andorą i jednym z Albanią, na luzie wygrywa 2:0 ze Szwecją, a mogła być i piątka. Złoto” – dodał.

Maciej Trąbski z Onetu docenił z kolei strzelca drugiej bramki. „Piotrek Zieliński zamknął usta krytykom w najlepszym momencie!” – stwierdził. Grę poszczególnych reprezentantów skomentował też Michał Borkowski z Viaplay. „Trudny mecz, ale piękny. Szczęsny na zero z ważnymi interwencjami. Krychowiak odkupiony za Euro. Bielik potwierdził pokładaną w nim od lat nadzieję. Szymański udowodnił, że Sousa się mylił. Zieliński zagrał pełno lepszych meczów w kadrze, ale zaklepał awans. Co za scenariusz” – napisał.

Czytaj też:

Czesław Michniewicz starł się z dziennikarzem TVP. Selekcjoner Polaków nie gryzł się w język