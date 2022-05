Oceniono szanse Polaków na mistrzostwach świata. Prognoza jest zaskakująca

Reprezentacja Polski zakwalifikowała się do mistrzostw świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia w Katarze. Biało-Czerwoni pokonali w finale baraży Szwecję 2:0. Podczas fazy grupowej na mundialu Polacy zmierzą się z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Z całą pewnością drużyna Czesława Michniewicza nie będzie miała łatwego zadania, aby awansować do rundy pucharowej. Mimo że do turnieju pozostało jeszcze sporo czasu, brytyjski dziennik „Daily Mail” przygotował swoją prognozę na to, co może wydarzyć się w Katarze. Analiza nie jest zbyt optymistyczna dla naszej kadry.

Reprezentacja Polski bez szans na końcowy triumf

Dziennikarze z Wielkiej Brytanii wzięli pod lupę wszystkie reprezentacje, które wystąpią na mistrzostwach świata. Opisano ich drogę na mundial, oceniono także poszczególnych piłkarzy, będących największymi gwiazdami swoich zespołów, oraz szkoleniowców. Następnie oszacowano, w skali 1 do 5, szanse na to, jakie drużyny mają na końcowy triumf. Biało-Czerwoni nie zostali docenieni przez „Daily Mail”. Polacy otrzymali „jedynkę”.

Oczywiście na lidera naszej kadry wskazano Roberta Lewandowskiego. Brytyjczycy zachwycali się grą kapitana reprezentacji Polski, który ma za sobą kolejny bardzo dobry sezon. „Jest najbardziej zabójczo skutecznym napastnikiem na świecie i z przerażającą konsekwencją nadal trafia do siatki. Z 45 golami w 37 meczach na poziomie klubowym, był to kolejny absurdalny sezon. Wielokrotnie udowadnia również, że jest polskim bohaterem na scenie międzynarodowej” – napisano o napastniku.

Zdaniem „Daily Mail” faworytem polskiej grupy jest Argentyna. Drużyna z Ameryki Południowej dostała „trójkę”. Meksyk z kolei otrzymał notę dwa. Natomiast największe szanse na zdobycie mistrzostwa świata przyznano trzem reprezentacjom – Francji, Brazylii i Anglii.

