Bartosz Kurek zachwycił Krzysztofa Stanowskiego. Mocne porównanie siatkarzy i piłkarzy

Bartosz Kurek to kapitan reprezentacji Polski, który po kilku latach przerwy wrócił do PlusLigi, podpisując kontrakt z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Trudno jest znaleźć siatkarza o większym nazwisku w polskich realiach. „Kuraś” to już teraz legenda.

Krzysztof Stanowski jasno o spotkaniu z Bartoszem Kurkiem

Kurek był gościem w programie „Godzina Zero” na Kanale Zero. Spotkanie poprowadził Krzysztof Stanowski, najbardziej znana postać medialna tego miejsca na YouTubie, twórca, który od lat jest jedną z najważniejszych osób funkcjonujących w przestrzeni internetowej w Polsce.

Ostatecznie spotkanie z Kurkiem, sama rozmowa, ale też odpowiedzi na dzwoniących do studia widzów, trwała grubo ponad dwie i pół godziny. Trzeba jednak przyznać, że nie można było narzekać na nudę. Rozmowa z Kurkiem była bowiem wielowątkowa, niezwiązana stricte ze sportem.

Prowadzący i twórca Kanału Zero w niedzielę podzielił się na Instagramie przemyśleniami po spotkaniu z „Kurasiem”. Jak widać, Stanowski również był zadowolony z zaproszenia kapitana kadry do studia.

„Niezwykle przyjemna i inspirująca była ta rozmowa. Gdybym miał mieć w swoim życiu kapitana, chciałbym, żeby był nim Bartosz Kurek. Teraz lepiej rozumiem, dlaczego siatkarze są tam gdzie są, a piłkarze – gdzie indziej. Samoświadomość, dojrzałość i klasa tego sportowca to po prostu inny poziom. Można nawet nie lubić siatkówki (ja nie twierdzę, że jej nie lubię, tylko po prostu nie interesuję się nią), a zachwycić się słuchaniem Kurka. Obejrzyjcie!” – napisał Stanowski, załączając zdjęcie z Kurkiem.

instagram

Sensacyjne wieści o przyszłości „Kurasia” w barwach ZAKSY

Co ciekawe, podczas „Godziny Zero” gruchnęła informacja o rozstaniu Kurka z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Atakujący nie ukrywał lekkiego rozgoryczenia, ale też jasno określił, jak wygląda jego obecna sytuacja kontraktowa.

– Myślę, że jeszcze trzy dobre sezony chciałbym zagrać. Nie wiem, czy w Polsce. Nie mam kontraktu na przyszły sezon. Nie mam kontaktu na przyszły sezon w ZAKS-ie. Ta informacja się jeszcze nie pojawiła, ale jesteśmy w trakcie rozmów z moim menadżerem. Szukamy jakiegoś nowego klubu […] Myślę, że środowisko siatkarskie już wiedziało na ten temat. To jest jedna z rzeczy, które wymagają bardzo szybkiej zmiany w naszym środowisko siatkarskim. Czyli roznoszenie się plotek, jakiś takich twitterowych informacji. Ja bym wolał, żeby pewne informacje były podawane szybko i oficjalnie – przyznał w rozmowie ze Stanowskim słynny siatkarz.

Jaka zatem będzie klubowa przyszłość Kurka? Trudno to jednoznacznie określić. Nie jest wykluczone, że zawodnik pozostanie w PlusLidze. Wydaje się, że „Kuraś” nadal ma swoje do zaoferowania pod względem sportowym.

Czytaj też:

Ołeksandr Usyk pokonał giganta. Ukrainiec najlepszym pięściarzem w historii?Czytaj też:

Robert Lewandowski nie pomógł Barcelonie. Zabójczy cios na finiszu!