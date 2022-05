Intensywny weekend wybrańców Czesława Michniewicza. Dwóch kadrowiczów powiedziało sakramentalne „tak”

Po zakończeniu sezonu ligowego polscy piłkarze wybrali się na krótkie wakacje, podczas których zbierali siły przed zgrupowaniem reprezentacji. Kilku z nich postanowiło wykorzystać urlop na zorganizowanie ślubu, a sakramentalne „tak” swojej wybrance powiedział Karol Świderski.

Napastnik Charlotte FC nie zmienił stanu cywilnego, ponieważ już w grudniu 2020 roku wziął ślub cywilny. Teraz razem z żoną Martyną zdecydował się na ślub kościelny, który odbył się 28 maja. Na weselu napastnika pojawili się jego koledzy z boiska, w tym Bartosz Kapustka, Przemysław Frankowski i Mateusz Wieteska.

Reprezentacja Polski. Płacheta też stanął na ślubnym kobiercu

Sakramentalne „tak” powiedział również Przemysław Płacheta, który 28 maja poślubił Aleksandrę Łobodą. Z informacji przekazanych przez "Fakt" wynika, że ślub piłkarza Norwich City odbył się w Smoczewie, a na jego weselu bawił się m.in. Kamil Glik.

Z informacji przekazanych przez Czesława Michniewicza podczas konferencji prasowej zorganizowanej pierwszego dnia zgrupowania wynika, że zarówno Świderski, jak i Płacheta, będą mogli liczyć w najbliższych dniach na „taryfę ulgową” związaną z faktem, że obaj są świeżo po swoich weselach. – Usiądą na trybunach, żeby doszli do siebie – zażartował selekcjoner.

Reprezentacja Polski. Zmiana w życiu Michała Helika

Jak podaje Interia, również w ostatnią sobotę na ślubnym kobiercu stanął Michał Helik, który poślubił Aleksandrę Stęplewską. Defensor FC Barnsley, który w reprezentacji Polski zadebiutował za kadencji Paulo Sousy, nie znalazł się na liście powołanych na zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. Helik pod koniec kwietnia doznał kontuzji stawu skokowego, a po odniesieniu urazu wrócił do Polski, by pracować nad powrotem do gry pod czujnym okiem fizjoterapeutów.

Od pewnego czasu spekuluje się, że defensor wkrótce może zmienić klub. Barnsley bowiem ma za sobą fatalny sezon zakończony spadkiem do trzeciej klasy rozgrywkowej, co zamyka przed Helikiem drzwi do kadry narodowej. Czesław Michniewicz miał przekazać zawodnikowi, że jeśli ten zostanie w agnielskim klubie i będzie grał w trzeciej lidze, to nie otrzyma powołania na mistrzostwa świata. Portal tvpsport.pl w połowie maja podawał, że zainteresowanie ściągnięciem 26-latka zgłaszają kluby z amerykańskiej MLS.

