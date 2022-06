Dwa gole i dwie kontuzje. Reprezentacja Polski zakończyła wewnętrzny sparing

Reprezentacja Polski w środę 1 czerwca rozegrała pierwszy mecz w ramach nowej edycji Ligi Narodów. Biało-Czerwoni po walce i udanym powrocie wygrali spotkanie 2:1. Bramki strzelali Jakub Kamiński i Karol Świderski. Dzień później odbył się równie ważny mecz, tym razem jednak był to wewnętrzny sparing zorganizowany przez Czesława Michniewicza. Połowy trwały po 35 minut, a w przedsięwzięciu uczestniczyli nawet sędziowie.

Czesław Michniewicz wybrał drużyny. Linetty bohaterem spotkania

Czesław Michniewicz podzielił graczy, którzy nie znaleźli się w kadrze meczowej na spotkanie z Walią, nie weszli z ławki, lub bardzo mało czasu spędzili na murawie. Selekcjoner wyznaczył dwie drużyny – niebieska i żółtą. W pierwszej grali Drągowski – Gumny, Wieteska, Kiwior, Pestka – Bielik – Michalak, Żurkowski, Linetty, Kamiński – Świderski, a w drugiej Szczęsny – Kędziora, Walukiewicz, Kamiński, Kun – Szymański D. – Płacheta, Zalewski, Frankowski, Grosicki – Piątek.

Dobrą informacją są dwie bramki Karola Linettego, który wraca do kadry po przerwie. Złą są dwie kontuzje - Konrada Michalaka i Krystiana Bielika. W połowie meczu z bramki zszedł Wojciech Szczęsny, a zastąpił go Łukasz Skorupski. Golkiper Juventusu musiał jednak jeszcze wrócić na murawę, ponieważ... zastąpił kontuzjowanego Bielika. "Szczena" kończył spotkanie na pozycji defensywnego pomocnika, a będący na miejscu dziennikarze relacjonowali, że bramkarz zasłynął w polu swoją ambicją i chęcią do gry ofensywnej.

Najbliższe prawdziwe spotkanie reprezentacja Polski ma zaplanowane na 8 czerwca. Biało-Czerwoni zmierzą się wtedy z Belgią.