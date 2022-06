Czesław Michniewicz podał skład na mecz z Belgią. Jest jednak jeden warunek

Reprezentacja Polski zmagania w Lidze Narodów rozpoczęła od wygranej 2:1 z Walią, która wystąpiła w rezerwowym składzie, ponieważ parę dni później walczyła w finale baraży o awans na mundial w Katarze. Następny przystanek Biało-Czerwonych to spotkanie z Belgią, która ostatnio poniosła dotkliwą porażkę z Holandią 1:4.

Czesław Michniewicz: To spotkanie będzie trudne

Czesław Michniewicz nie ukrywa, że drużyna takiego kalibru na pewno po porażce z Holandią będzie chciała przed własną publicznością pokazać się z jak najlepszej strony. – Mamy świadomość, że to spotkanie będzie trudne, ale też wiemy, że to spotkanie da nam wiele odpowiedzi, pokaże mankamenty naszej gry. To, czego nie da się ukryć, grając z silniejszym przeciwnikiem – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

Liga Narodów. Michniewicz podał skład na mecz z Belgią

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych zdecydował się na niecodzienny ruch, ponieważ już dzień wcześniej podał najbardziej prawdopodobny skład na mecz z Belgią. Tak prezentuje się zakładana jedenastka: Drągowski – Gumny, Glik, Bednarek, Puchacz – Żurkowski, Krychowiak – Kamiński, Zieliński, Szymański – Lewandowski. – Jeśli nic się nie stanie, zagramy w takim składzie – wskazał jedyny warunek Michniewicz. – Nikogo nie chcemy czarować. Wolimy oczarować dobrą grą. Mamy swoje atuty. Mamy wielu dobrych piłkarzy. – mówił jeszcze w kontekście nadchodzącego meczu z jedną z najlepszych drużyn na świecie.

