Polska sprawiła niespodziankę w meczu z Holandią. Wielkie emocje w Lidze Narodów

Po tym, jak reprezentacja Polski przegrała bardzo wysoko z Belgią (1:6), mało kto dawał szanse drużynie Czesława Michniewicza na wywalczenie dobrego wyniku w starciu z Holandią. Biało-Czerwonym ostatecznie udało się utrzeć nosa sceptykom, choć Fortuna wyraźnie pomogła im w tej potyczce.

Polska do przerwy prowadziła z Holandią w Lidze Narodów

Podobnie jak w spotkaniu z Czerwonymi Diabłami i tym razem to nasi kadrowicze otworzyli wynik. Do siatki trafił bowiem Cash, który odważnie zaatakował z prawego skrzydła. Po odebraniu piłki od Zalewskiego bezpardonowo ruszył do przodu, uderzył płasko, a piłka najpierw przeszła między nogami rywala, obok golkipera i było 1:0.

Chwilę później to Polacy mogli cieszyć się też z nieuwagi sędziego. W naszym polu karnym Krychowiak sfaulował bowiem Dumfriesa, następując na jego stopę. Choć przewinienie było ewidentne, turecki arbiter się go nie dopatrzył, nie interweniował VAR i gra toczyła się dalej.

Trzy gole w drugiej połowie meczu Holandia – Polska. Memphis Depay zmarnował rzut karny

Piorunujący był natomiast początek drugiej połowy. Już po kilku minutach Piątek, Frankowski i Zieliński wyprowadzili zabójczą kontrę. Pierwszy z wymienionych dograł do skrzydłowego Lens, a ten wraz z pomocnikiem Napoli pognał bez żadnego rywala na plecach w kierunku bramkarza. Ten był bezradny, gdy gracz Napoli strzelał mu na 2:0 do pustej bramki. Biało-Czerwoni dość krótko jednak cieszyli się z prowadzenia. Już po kilku minutach na 2:1 trafił Klaassen, a niedługo potem na 2:2 wyrównał Dumfries. Wahadłowemu pomógł jeszcze rykoszet od jednego z Polaków.

W samej końcówce spotkania natomiast Holandia powinna strzelić gola na 3:2, ale tego nie zrobiła. Oranje dostali rzut karny po zagraniu piłki ręką przez Casha. Do „jedenastki” podszedł Depay, aczkolwiek uderzył w słupek. Spotkanie zakończyło się więce remisem 2:2.

