Oficjalnie: Skład reprezentacji Polski na mecz z Holandią. Tak zagramy w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski już za moment przystąpi do kolejnego meczu w tegorocznej edycji Ligi Narodów UEFA. Podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się z Holandią w ramach trzeciej kolejki wspomnianych rozgrywek. Biało-Czerwoni muszą zrehabilitować się za wysoką porażkę, której doznali w poprzednim spotkaniu. Przypomnijmy: Belgia rozgromiła w Brukseli naszych kadrowiczów aż 6:1.

Przed nami mecz Holandia – Polska w Lidze Narodów UEFA 2022

We wspomnianej potyczce nie było praktycznie żadnego takiego zawodnika, który nie zawiódł oczekiwań kibiców czy samego selekcjonera reprezentacji Polski. W związku z tym zastanawiano się, jak wielu roszad dokona w wyjściowej jedenastce na starcie z Oranje. Już na konferencji prasowej zapowiadał niektóre rzeczy. Pewne było, że nie skorzysta z usług Adama Buksy, wspominał także o odpoczynku dla niektórych ważnych kadrowiczów.

Rzeczywiście jego słowa znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, ponieważ w wyjściowej jedenastce ostatecznie zabrakło Kamila Glika czy też Roberta Lewandowskiego. Zamiast nich z Holandią zmierzą się Jakub Kiwior oraz Krzysztof Piątek. Dla pierwszego z wymienionych będzie to debiut w seniorskiej kadrze. Nietrafione okazały się natomiast przewidywania co do Roberta Gumnego, który pierwotnie miał wybiec na boisko od pierwszej minuty, a ostatecznie zabrakło go na liście 23 piłkarzy zgłoszonych do meczu.

Liga Narodów UEFA 2022. Wyjściowy skład reprezentacji Polski na mecz z Holandią

Oto skład reprezentacji Polski na mecz Ligi Narodów z Holandią: Skorupski – Cash, Bednarek, Kiwior, Bereszyński – Krychowiak Góralski – Frankowski, Zieliński, Zalewski – Piątek.

Czytaj też:

Reprezentant Polski ma nowy klub! To nie spodoba się naszym kibicom...