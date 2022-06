Dantejskie sceny podczas meczu Holandia – Polska, wideo krąży po sieci. „De****, ku***, de****!”

Mecz reprezentacji Polski z Holandią jawił się jako prawdziwe święto piłki nożnej. Biało-Czerwoni podeszli do niego bardzo poważnie po kompromitującej porażce 1:6. Z dużą dozą szczęścia udało im się zremisować z Oranje 2:2 po bramkach Matty’ego Casha, Piotra Zielińskiego, Davy’ego Klaassena oraz Denezela Dumfriesa. W ostatnich minutach meczu rzut karny zmarnował Memphis Depay.

Polscy kibice wszczęli bójkę w trakcie meczu Holandia – Polska

Niestety jednak nie wszyscy kibice, którzy tego dnia zebrali się na stadionie De Kuip skupili się na przeżywaniu sportowego widowiska. Co prawda należy oddać polskim fanom, że przez większość spotkania prowadzili głośny, imponujący doping, ale w pewnym momencie na jednej z trybun doszło do dantejskich scen.

Do sieci już trafiło wideo, na którym widać, jak przez kilkadziesiąt sekund (przynajmniej) poszczególni fani walczą ze sobą. Nie była to jednak bójka między fanami Biało-Czerwonych oraz Oranje. To polscy kibice zaatakowali w pewnym momencie… polskich kibiców.

Burdy na De Kuip w Rotterdamie. Kibice z Polski walczyli między sobą. Jest wideo

Na filmiku opublikowanym na Twitterze przez Oskara Mochnika widać, jak poszczególne osoby rzucają się na siebie oraz wyprowadzają ciosy. Agresywne zachowanie kiboli nie obyło się również bez wulgarnych okrzyków. „Debile, k****, debile!” – słychać w pewnym momencie nagrania. Następnie po stadionie poniósł się okrzyk „Wyp********!”.

Na szczęście sytuacja została opanowana całkiem szybko, co jednak nie zmienia faktu, że cały incydent wywołał ogromny niesmak wśród opinii publicznej. To niestety nie był pierwszy, kiedy na zagranicznym stadionie polscy kibole wszczynają bójki. Wcześniej podobny incydent miał miejsce na Wembley w trakcie spotkania Biało-Czerwonych z Anglią.

