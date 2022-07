Zbigniew Boniek ocenił wybór Michała Probierza na selekcjonera. Ma jedno „ale”

W poniedziałek, 4 lipca wszystko stało się już jasne. Po tym, jak Maciej Stolarczyk zakończył swoją przygodę z reprezentacją Polski do lat 21., na stanowisku selekcjonera zrobił się wakat. Przez kilka tygodni media typowały, kto może objąć tę posadę. W gronie potencjalnych następców znaleźli się m.in. Marcin Brosz, Maciej Bartoszek czy też Michał Probierz. Ostatecznie Cezary Kulesza zdecydował się powierzyć funkcję szkoleniowca młodzieżowej kadry temu ostatniemu.

Zbigniew Boniek skomentował wybór Michała Probierza na selekcjonera

Zatrudnienie 49-latka wzbudziło spore emocje. Część ekspertów oraz kibiców uważa, że Michał Probierz nie nadaje się do tej pracy, pamiętając mu to, iż chociażby w prowadzonej przez siebie Cracovii nie zbyt chętnie stawiał na młodych Polaków. Innego zdania jest Zbigniew Boniek. Były prezes polskiej federacji piłkarskiej jest przekonany, że to odpowiedni wybór.

„Piękny ruch z Probierzem. Ambitny, zacięty - będzie chciał pokazać, że jest dobrym „selekcjonerem”. Brawo dla prezesa za wybór. Nikt nie zna polskiej piłki jak Michał” – napisał na Twitterze 66-latek. Po chwili jednak przekazał jedno zastrzeżenie. Według wiceprezydenta UEFA Michał Probierz powinien zostać przedstawiony na „porządnej” konferencji prasowej. Sam komunikat opublikowany na stronie PZPN-u oraz mediach społecznościowych to zdaniem Zbigniewa Bońka trochę za mało.

Nowy selekcjoner reprezentacji U-21 ostatnie pół roku spędził na bezrobociu. W listopadzie ubiegłego roku odszedł z Cracovii, w której pracował od stycznia 2017 roku. Natomiast w przeszłości pracował jeszcze w takich klubach jak Jagiellonia Białystok, Widzew Łódź, ŁKS Łódź, GKS Bełchatów, Lechia Gdańsk, Polonia Bytom czy też grecki Aris Saloniki.

