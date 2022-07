Znany komentator piłkarski znika z anteny. Poinformował o swojej poważnej chorobie

Przykrymi wiadomościami z kibicami oraz internautami podzielił się Tomasz Zieliński. Syn Jacka Zielińskiego, obecnego trenera Cracovii, a zawodowo komentator sportowy w najbliższym czasie nie będzie udzielał się za mikrofonem w stacji Eleven Sports, gdzie aktualnie pracuje. Sytuacja ta jest spowodowana jego poważnymi problemami zdrowotnymi, które dziennika opisał na Twitterze.

Tomasz Zieliński z Eleven Sports ma chorobę nowotworową

Chodzi bowiem o chorobę, którą zdiagnozowano u znanego redaktora. „Mam dla was złą wiadomość. Zdiagnozowano u mnie chłoniaka. Jest to choroba nowotworowa, z którą muszę się zmierzyć. Jutro rozpoczynam proces chemioterapii, który potrwa co najmniej pół roku” – tak na swoim profilu napisał Zieliński 4 lipca.

W dalszej części swojego wpisu uspokoił jednak kibiców, widzów stacji, w której pracuje oraz innych internautów. „Rokowania są dobre, ja czuje się dobrze zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Co jasne, na pewien czas znikam z aktywności medialnych. Wracam, jak tylko pozwoli na to zdrowie. Do zobaczenia i usłyszenia, zaraz wracam” – dodał dziennikarz.

Na oświadczenie popularnego komentatora szybko zareagowało mnóstwo osób, w tym także Patryk Mirosławski, szef redakcji Eleven Sports i bliski współpracownik Zielińskiego. „Tomeczku, twardy zawodniku, walcz dzielnie i wracaj jak najszybciej do zdrowia. Wszyscy w redakcji jesteśmy z tobą” – zapewnił.

Kim jest Tomasz Zieliński?

Z tą stacją telewizyjną dziennikarz jest związany od 2016 roku, komentuje głównie spotkania ligi włoskiej oraz angielskich rozgrywek pucharowych. Wcześniej pracował w radiu TOK FM, portalu sport.pl, dawniej był również związany z „Gazetą Polską Codziennie” oraz stacją Orange Sport.

Czytaj też:

Mecz Rakowa Częstochowa przełożony. O zmianę terminu poprosił sam klub