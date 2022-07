Mecz Rakowa Częstochowa przełożony. O zmianę terminu poprosił sam klub

Sezon Ekstraklasy rusza 15 lipca, czyli nieco tydzień po pierwszych starciach polskich klubów w eliminacjach do europejskich pucharów. We wtorek 5 lipca swój mecz rozegra walczący o awans do Ligi Mistrzów Lech Poznań, a dwa dni później na boisko wybiegną piłkarze Pogoni Szczecin i Lechii Gdańsk, którzy zagrają w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy.

Ekstraklasa. Mecz Rakowa Częstochowa przełożony

Bój o awans do Ligi Konferencji od drugiej rundy eliminacji rozpocznie Raków Częstochowa, który pierwszy mecz z FK Astana rozegra 21 lipca. Rewanż zaplanowano na 28 lipca, czyli kilka dni po spotkaniach drugiej rundy Ekstraklasy. W związku z tym władze wicemistrza Polski zawnioskowały o przełożenie ligowego starcia z Piastem Gliwice, by zyskać czas na spokojne przygotowania do meczu w Kazachstanie.

Organizatorzy PKO BP Ekstraklasy przystali na tę prośbę i przełożyli mecz Rakowa z Piastem. Póki co nie wiadomo, kiedy zostanie rozegrane zaległe spotkanie. Nie wiadomo również, kiedy dokładnie odbędzie się mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, a dokładny termin zostanie ustalony po pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Póki co jako wstępną datę wskazano sobotę 23 lipca, a początek meczu ustalono na godz. 17:30.

W drugiej kolejce rozgrywek ligowych i tak czeka nas kilka ciekawych potyczek o punkty. Śląsk Wrocław podejmie Pogoń Szczecin, a Lechia Gdańsk zagra z Górnikiem Zabrze.

Ekstraklasa. Terminarz 2. kolejki

Piątek, 22 lipca 2022:

godz. 18:00: Warta Poznań – Wisła Płock

godz. 20:30: Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź

Sobota, 23 lipca 2022:

godz. 15:00: Cracovia – Korona Kielce

godz. 17:30: Miedź Legnica – Lech Poznań

godz. 20:00: Legia Warszawa – KGHM Zagłębie Lubin

Niedziela, 24 lipca 2022:

godz. 17:30: Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin

godz. 20:00: Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze

Poniedziałek, 25 lipca 2022:

godz. 19:00: PGE FKS Stal Mielec – Radomiak Radom

