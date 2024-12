Żona Kamila Stocha z wyjątkową nagrodą. Polka doceniona w Stanach Zjednoczonych

To duże wyróżnienie dla Ewy Bilan-Stoch. Sama nagrodzona przekazała dobre wieści za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ewa Bilan-Stoch wyróżniona w konkursie New York Photography Awards

Żona Kamila Stocha została wyróżniona za swoją serię portretów ukraińskich w ramach projektu „Ranne dusze”.

„Wspólnie odnieśliśmy sukcesy w konkursie New York Photography Awards. Zdjęcia zgłosiła w 10 kategoriach. Takich zgłoszeń było ponad 100 000 ze wszystkich zakątków świata. Zdobyła 9 srebrnych nagród i jedno wyróżnienie honorowe. Zdjęcia powstawały przez półtora roku, głównie w Donbasie. To dobry moment, by podziękować tym, którzy wspierali mnie w tworzeniu tej opowieści” – napisała Bilan-Stoch na Instagramie.

Dodatkowo pojawiła się szczególna dedykacja.

„Nagrodę w kategorii Fine Art – People, dedykuję mojemu mężowi, który jak nikt inny rozumie, czym jest pasja i przy którym zawsze mogę być sobą. Po prostu. Kamyk” – dokładając do teksu graficzne ułożenie rąk w kształcie serca dla swojego męża.

73. Turniej Czterech Skoczni bez Kamila Stocha

Trzykrotny mistrz olimpijski niezbyt dobrze rozpoczął sezon 2024/25 w Pucharze Świata. Doświadczony skoczek, najlepszy obok Adama Małysza w polskich dziejach, nie znalazł się m.in. w kadrze A na konkurs w Oberstdorfie podczas 73. Turniej Czterech Skoczni. Stoch w przeszłości trzykrotnie triumfował w tym prestiżowym cyklu. To najlepiej ukazuje, w jakim momencie kariery znajduje się ceniony zawodnik.

We wspomnianym Oberstdorfie fatalnie zaprezentował się Dawid Kubacki. Utytułowany skoczek nie zdołał przebrnąć przez kwalifikacje. Co ciekawe, Kubacki w kadrze na Oberstdorf zastąpił… właśnie Stocha. Ten drugi sam jednak podjął decyzję, że nie pojawi się na TCS, chcąc w spokoju przygotować się do dalszej części sezonu.

