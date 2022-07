Anglicy mocno o Czesławie Michniewiczu. Chodzi o warunek postawiony Krystianowi Bielikowi

Derby County w minionej kampanii spadło z Championship do Ligue One, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii. Na czerwcowej konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz jasno się wypowiedział, że Krystian Bielik musi zmienić klub, by znaleźć się w kadrze na najbliższe zgrupowania, w tym mundial w Katarze. – Krystian wie, jaka jest sytuacja i doskonale zna moje stanowisko. Trzecia liga angielska to nie jest zły poziom, ale może okazać się jednak, że intensywność tam jest trochę zbyt niska jak na reprezentację Polski – powiedział wówczas selekcjoner.

Liam Rosenior o słowach Czesława Michniewicza: To jest nie fair

Decyzja selekcjonera Biało-Czerwonych spotkała się z negatywną reakcją klubu. Tymczasowy trener drużyny Liam Rosenior w rozmowie z derbytelegraph.co.uk powiedział, że rozmawiał już o tym z pomocnikiem i zdradził swoje zdanie na ten temat. – Rozmawiałem z Krystianem po tym, jak selekcjoner reprezentacji Polski wspomniał o konieczności zmiany klubu. Nie sądzę, aby takie postawienie sprawy było fair. To, co mogę powiedzieć o Krystianie i jego charakterze, to fakt, iż jest profesjonalistą w każdym calu – przyznał szkoleniowiec.

Krystian miał niesamowite szczęście w związku z tym, jak potoczyła się jego rehabilitacja po jego kontuzji. Teraz przed nim mistrzostwa świata. Ja nigdy nie byłem wystarczająco dobry, aby osiągnąć poziom, by marzyć o grze ba takiej imprezie i szanuję to. Teraz pozostaje kwestia znalezienia dobrego klubu dla Krystiana, czy to tu w Anglii, czy gdzie indziej, żeby miał szanse wyjazdu na mundial – dodał.

Dwa kluby prowadzą w walce o Bielika

Szkoleniowiec potwierdził także zainteresowanie Krystianem Bielikiem. Podał, że Watford i Birmingham City prowadzą w pogoni za pomocnikiem. – Zobaczymy, co się stanie. Zawodnik widnieje w moich planach na nowy sezon, ale jeśli inne kluby będą zainteresowae pozyskaniem Bielika, to nie będziemy go zatrzymywać na siłę – zakończył.

