Zaskakujące plany Czesława Michniewicza. Wiemy, z którymi piłkarzami się spotka

W drugiej połowie września piłkarska reprezentacja Polski rozegra ostatnie dwa w Lidze Narodów. Do tego czasu Czesław Michniewicz zamierza bardzo intensywnie pracować. Selekcjoner nie chce tracić cennego czasu, dlatego też postanowił odwiedzić kadrowiczów, zarówno tych, którzy mają pewne miejsce w drużynie narodowej, jak i tych, którzy cały czas walczą o powołanie.

Intensywna praca Czesława Michniewicza. Znamy plany selekcjonera

W poprzednim tygodniu szkoleniowiec był we Włoszech, gdzie z wysokości trybun oglądał mecze włoskiej Serie A. Nie zabrakło też spotkań z reprezentantami. Jak poinformował Adam Delimat z „Łączy Nas Piłka” to nie koniec. Wyjawił, jakie plany ma 52-latek na najbliższe tygodnie. – Teraz zdaje się, że jest w Gdyni, ale był na meczu Interu ze Spezią, później na Bologna - Hellas, spotkał się też z Szymonem Żurkowskim we Florencji – powiedział, goszcząc w programie „International Level” na kanale Meczyki.pl.

Według niego w kręgu zainteresowań Czesława Michniewicz jest hitowe starcie Seria A, czyli Juventus — AS Roma. Ponadto selekcjoner ma pojawić się w Pradze na spotkaniu eliminacji Ligi Konferencji Europy pomiędzy Slavią a Rakowem Częstochowa. To jednak nie koniec zaskoczeń.

– Z tego, co wiem, to jest wstępny plan, żeby wybrać się w piątek do Duesseldorfu na mecz Fortuny. Tam są dwaj zawodnicy, którzy nie są aż tak bardzo oczywiści, czyli Dawid Kownacki i Michał Karbownik. Nie wiem, czy to już jest w stu procentach potwierdzone – dodał.

Adam Delimat przekonuje również, że trenerowi reprezentacji Polski zależy na spotkaniu z dwoma filarami naszej kadry, czyli Kamilem Glikiem oraz Piotrem Zielińskim, który bardzo dobrze rozpoczął bieżący sezon. Niewykluczone, że w kolejnych najbliższych tygodniach 52-latek uda się do Anglii, gdzie występuje kilku Polaków.

–Wydaje mi się, że trenerowi bardzo spodobała się ta formuła, jeśli chodzi o budowanie relacji i ciągłość pracy - tak, jak w marcowym modelu przed meczem barażowym, kiedy tego czasu na treningach było bardzo mało, biorąc pod uwagę moment nominacji na stanowiska selekcjonera – stwierdził.

