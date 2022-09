Robert Lewandowski wprost o reprezentacji Polski. Wskazał kluczowy problem

Biało-Czerwoni w poniedziałek 19 września rozpoczęli przygotowania do meczów Ligi Narodów. Tym razem drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza zmierzy się z Holandią oraz Walią. Oba spotkania mają duże znaczenie w kontekście utrzymania się w najwyższej dywizji tych rozgrywek. Jednocześnie to ostatnie chwile na wypracowanie pewnych schematów przed zbliżającym się mundialem w Katarze.

Robert Lewandowski o problemach polskiej reprezentacji. Mocne słowa kapitana

Pierwszego dnia zgrupowania PZPN zorganizował konferencję prasową, podczas której do dyspozycji dziennikarzy byli selekcjoner reprezentacji Polski oraz Robert Lewandowski. Obaj cierpliwie odpowiadali na pytania przedstawicieli mediów. Jedno z nich dotyczyło mankamentów w grze Biało-Czerwonych.

Kapitan naszej kadry nie uciekał od odpowiedzi i dał wyraźnie do zrozumienia, że nie wszystko jest jeszcze gotowe. Jego zdaniem są pewne elementy, które wymagając czasu i pracy. Napastnik FC Barcelony miał na myśli m.in. niewystarczającą jakość piłkarską na niektórych pozycjach.

– Szczęśliwszy zawodnik z gry w klubie może dać coś więcej reprezentacji. Trzeba się skupić na innych rzeczach, które nie funkcjonują albo ich brakuje. Mówimy o pozytywach, ale są pozycje, na których jest niedobór możliwości i to dla nas największe wyzwanie, żeby sobie z tym poradzić, aby ukryć te problemy – powiedział.

Po chwili 34-latek został dopytany przez dziennikarzy, co takiego dokładnie w reprezentacji nie funkcjonuje. – Wiadomo, na jakich pozycjach mamy wakaty. Brakuje zawodników, żeby mieć stabilizację, pole manewru. To dla wszystkich wyzwanie, żeby sobie z tym poradzić – odpowiedział.

Robert Lewandowski wypowiedział się również na temat współpracy z Arkadiuszem Milikiem. Co więcej, zdradził, co powiedział napastnikowi Juventusu, gdy ten tylko dołączył do ekipy z Turynu.

