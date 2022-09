Czesław Michniewicz przekazał niepokojące wieści. Reprezentanci nabawili się urazów

Biało-Czerwoni przygotowują się do meczów Ligi Narodów. Przypomnijmy, Polacy zagrają z Holandią oraz Walią. Mecze te są istotne w kontekście utrzymania się w najwyższej dywizji w tych rozgrywkach. Jednocześnie dla drużyny Czesława Michniewicza będzie to cenny sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.

Piłkarz doznał kontuzji. Czesław Michniewicz przymierzał go do pierwszego składu

Spotkanie z ekipą Oranje odbędzie się już w czwartek 22 września na PGE Stadionie Narodowym. Z tej okazji dzień przed tym starciem odbyła się konferencja prasowa z udziałem selekcjonera naszej kadry oraz Kamila Glika. 52-letni szkoleniowiec musiał zmierzyć się z pytaniami dziennikarzami, którzy chcieli m.in. dowiedzieć się, na kogo zdecyduje się on postawić w najbliższym meczu.

Na wstępie zaznaczył, że podjął już decyzję co do tego, kto stanie między słupkami. Nie zamierzał jednak zdradzać nazwiska. – Nie będzie niespodzianki – powiedział trener. Kilka chwil później dodał, że rozmawiał też z Janem Bednarkiem. Ten zapewnił go, że jest gotowy do rywalizacji z Holendrami, mimo że w ostatnich tygodniach praktycznie nie grał. – Decyzję co do niego podejmiemy na jutrzejszej odprawie. Mentalnie jest przygotowany, ma umiejętności i doświadczenie i wszystko powinno być z nim w porządku – zapewnił.

Niestety, Czesław Michniewicz wyjawił także, że dwóch zawodników doznało mikrourazów. Obaj przeszli już specjalistyczne badania, a decyzja co do ich występu zapadnie w środę wieczorem. – Nie chciałbym mówić o nazwiskach. Jeden z nich był szykowany do pierwszego składu – dodał 52-latek.

