Czesław Michniewicz odsłania karty przed meczem z Holandią. Wiemy, kto nie znalazł się w kadrze

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w Katarze. Przypomnijmy, Polacy znaleźli się w grupie C z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. Przygotowania do tego czempionatu wkraczają w decydującą fazę i wrześniowe zgrupowanie jest ostatnim przed tym turniejem, by Czesław Michniewicz mógł poeksperymentować ze składem.

W poniedziałek 12 września selekcjoner ogłosił powołania na mecz z Holandią i Walią. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych zaskoczył kilkoma decyzjami, takimi jak wyselekcjonowanie Filipa Jagiełły z Genoi, 19-letniego Mateusza Łęgowskiego z Pogoni Szczecin, Michała Skórasia z Lecha Poznań oraz Jakuba Piotrowskiego z Łudogorca Razgrad.

Czesław Michniewicz odsłania karty przed meczem z Holandią

Najpierw reprezentacja Polski zagra rewanżowe spotkanie z Holandią w meczu Ligi Narodów 2022. Starcie to odbędzie się w czwartek 22 września o godz. 20:45. Czesław Michniewicz przed rewanżem z ekipą Oranje był bardzo powściągliwy. Selekcjoner BIało-Czerwonych nie zdradził, w jakim ustawieniu zagramy i kto wybiegnie od pierwszej minuty.

Na 10 godzin przed meczem trener reprezentacji Polski odsłonił pierwsze karty przed spotkaniem z Holandią. Czesław Michniewicz opublikował kadrę na to starcie za pośrednictwem Twittera "Łączy nas piłka". W kadrze znalazło się 23 piłkarzy z 29 powołanych. W meczu z Oranje na pewno nie zobaczymy Radosława Majeckiego, Pawła Dawidowicza, Arkadiusza Recy, Szymona Żurkowskiego, Jakuba Piotrowskiego, Tomasza Kędziory i Jakuba Kamińskiego.

Niewykluczone, że ci zawodnicy dostaną swoją szansę w meczu z Walią, który odbędzie się w niedzielę 25 września. Ponadto, na jednej z konferencji prasowych Czesław Michniewicz poinformował, że dwóch zawodników doznało drobnych urazów. - Nie chciałbym mówić o nazwiskach. Jeden z nich był szykowany do pierwszego składu – powiedział selekcjoner.

