Czesław Michniewicz wskazał przyczyny porażki z Holandią. To trzeba poprawić na mecz Polska – Walia

Mecze reprezentacji Polski w ostatnim czasie pozostawiają wiele do życzenia. Mimo że awansowaliśmy do mistrzostw świata w Katarze, później już nie prezentowaliśmy się tak obiecująco na tle Belgii czy Holandii w Lidze Narodów UEFA. Szczególnie w ostatnim spotkaniu z Oranje Biało-Czerwoni wyglądali na bezradnych. Dlaczego? To wyjaśniał Czesław Michniewicz podczas konferencji prasowej.

Czesław Michniewicz o osamotnieniu Roberta Lewandowskiego

Jedną z takich kwestii było osamotnienie Roberta Lewandowskiego. – Mieliśmy plan, by doprowadzić go do pola karnego, ale Van Dijk nam w tym skutecznie przeszkadzał. Martwi nas to, że Robert nawet nie ma sytuacji, by oddać strzał. Musimy pomyśleć, co z tym zrobić. Nawet tej klasy napastnikowi trudno coś zrobić samemu na trzech obrońców. Dlatego inni też muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Mam nadzieję, że już jutro się to zmieni i Lewandowski coś strzeli, bo brakuje nam jego bramek – stwierdził selekcjoner.

Michniewicz został zapytany też o to, czy w takim razie nie powinniśmy grać z duetem napastników od pierwszej minuty. – Zgadzam się z Robertem, że gra na dwójkę napastników może być dla niego korzystna. Mecz trwa jednak 90 minut, a z dwójką napastników dobrze zagraliśmy 10, potem już nie było tego widać – odparł trener.

Co zmartwiło selekcjonera? Co trzeba poprawić na mecz Polska – Walia?

Zapytany o to, co najbardziej go martwiło w starciu z Holandią i co należy poprawić na Walię, Michniewicz nie miał wątpliwości. – Wiele rzeczy nie funkcjonowało tak, jak byśmy chcieli, a inne działały jedynie przez parę minut. Myślę tu o składnych akcjach, dobrych rozegraniach czy koordynacji pressingu. Musimy to robić lepiej i częściej i dzięki temu będziemy mieli więcej okazji do zdobywania bramek, a rywal mniej czasu na budowanie swoich akcji. Długo można wymieniać. Najważniejszy był wynik, który kładzie cień na wszystko – zakończył.

