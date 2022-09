Oficjalnie! Wiemy już, kto będzie ostatnim rywalem Polaków przed MŚ w Katarze

Podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacja Polski zaprezentowała się dość przeciętnie. W pierwszym meczu w słabym stylu przegrała przed własną publicznością na PGE Stadionie Narodowym z Holandią 0:2. Drużyna Czesława Michniewicza szybko się jednak zrehabilitowała i zwyciężyła na wyjeździe z Walią 1:0. Bramkę na wagę jakże cennych trzech punktów zdobył Karol Świderski.

W starciu z walijskimi Smokami nie zabrakło zaangażowania, determinacji i walki do ostatniej sekundy. Mimo, że nie był to porywający mecz w wykonaniu Biało-Czerwonych zaprezentowali się o klasę lepiej niż w spotkaniu z Oranje. Tym samym utrzymali się w Dywizji A Ligi Narodów. Warto wspomnieć, że był to przedostatni poważny sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.

Reprezentacja Polski zagra z Chile. Poważny sprawdzian przed MŚ

Przed wylotem do Kataru reprezentację Polski czeka jeszcze jeden mecz. W środę 28 września PZPN oficjalnie potwierdził, że rywalem zespołu prowadzonego przez Czesława Michniewicza będzie Chile. Komunikat w tej sprawie został opublikowany w mediach społecznościowych.

„Oficjalnie! Reprezentacja Polski 16 listopada 2022 roku rozegra towarzyski mecz z Chile. Spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Dzień później Biało-Czerwoni wylecą na mistrzostwa świata do Kataru” – napisano w ogłoszeniu.

Zawodnicy, którzy otrzymają powołanie na mistrzostwa świata, przyjadą do Warszawy 14 listopada. Pierwsze mundialowe spotkanie natomiast odbędzie się już 22 listopada. Polska zagra wówczas z Meksykiem. W kolejnych dniach Biało-Czerwoni zmierzą się z Arabią Saudyjską oraz Argentyna.

