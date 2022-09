Tyle zarobili polscy piłkarze za awans na mistrzostwa świata. Wiadomo, co z premią dla Paulo Sousy

Awans reprezentacji Polski na mistrzostwa świata rodził się w bólach i niewiele brakowało, a nie doszedłby do skutku. W meczu ze Szwecją Biało-Czerwoni wcale nie byli wyraźnie lepsi, lecz na pewno skuteczniejsi i to dlatego oni zagrają pod koniec jesieni na mundialu. Teraz w mediach pojawiła się również informacja na temat tego, ile zarobili nasi piłkarze, osiągając upragniony awans na wspomniany turniej.

Reprezentacja Polski z trudem wywalczyła awans na mistrzostwa świata

Droga Polaków do mistrzostw świata nie była łatwa i niemal do końca nie było pewne to, czy zajmiemy drugie miejsce w grupie I, dające możliwość gry w barażach. Ostatecznie ta sztuka nam się udała, finiszowaliśmy z sześcioma punktami straty do Anglików, dwoma przewagi nad Albańczykami i trzema nad Węgrami. Pojedyncze wpadki, takie jak remis 3:3 z Madziarami, mocno komplikowały nam drogę do drugiej lokaty.

Następnie należało wywalczyć wyeliminowanie Rosjan stanowczym sprzeciwem związanym z wojną i dopiero po tym Polacy mogli zmierzyć się ze Szwedami i zatriumfować.

Premia dla reprezentacji Polski za awans na mundial

Naturalnie więc nasi piłkarze otrzymali premie za dostanie się do fazy grupowej mundialu, co było celem wyznaczonym przez PZPN. Zawodnicy nie otrzymywali premii za poszczególne spotkania i wyniki w eliminacjach i dopiero po awansie otrzymali nagrodę. Tę podzielili między sobą zgodnie z hierarchią w zespole. Najwięcej zarobili najważniejsi gracze, nieco mniejsze kwoty dostali etatowi rezerwowi, a symboliczne sumy trafiły do tych, co przeważnie spędzali mecze poza boiskiem.

Portal sportowefakty.wp.pl ujawnił konkretną kwotę, która trafiła do Biało-Czerwonych. PZPN dostał od FIFA dziewięć milionów dolarów za kwalifikację do MŚ, co w przeliczeniu dało około 45 milionów złotych. Cezary Kulesza później skonsultował się z radą drużyny i ustalił, że piłkarzom zostanie przekazane 11,5 miliona złotych do podziału.

Premię za awans na mundial otrzymał również Czesław Michniewicz. Ani grosz nie trafił natomiast na konto Paulo Sousy.

Czytaj też:

Zapadła decyzja ws. Roberta Lewandowskiego. Z taką opaską zagra na MŚ w Katarze