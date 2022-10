Enkeleid Dobi opisał największą bolączkę reprezentacji Albanii. Wskazał faworyta grupy E

9 października w końcu poznaliśmy grupy zbliżającym się eliminacji mistrzostw Europy, które odbędą się w 2024 roku. Kwalifikacje do nich rozpoczną się rok wcześniej, kilka miesięcy po zakończeniu mundialu w Katarze. Polska miało to szczęście, że była losowana z pierwszego koszyka. Wyniki tego wydarzenia postanowił skomentować Enkeleid Dobi, znany albański trener i były piłkarz, który od wielu lat związany był z naszym krajem.

Enkeleid Dobi: Reprezentacja Albanii jeszcze nie jest zespołem

Dla przypomnienia, w grupie E, oprócz Polski, znalazły się także Czechy, Mołdawia, Wyspy Owcze oraz właśnie Albania. – Faworyt jest jeden, czyli Polska. Są też Czechy, które były losowane z drugiego koszyka, ale my też musimy powalczyć. Dziś różnice w futbolu nie są duże. To kolektywna gra, gdzie najważniejsze jest zbudować dobry zespół – powiedział Dobi w rozmowie z portalem sport.pl.

– I tu jest właśnie problem. My zespołem jeszcze nie jesteśmy – dodał. Zapytany o to, co dokładnie miał na myśli, wymienił kilka indywidualności, które robią spore kariery w europejskim futbolu, lecz później nie przekłada się to na dobre wyniki reprezentacji. – My potrafimy grać w piłkę. Mamy dobrych piłkarzy. Podejrzewam, że nawet najbardziej zdolne pokolenie w historii. Armando Broja gra w Chelsea, Marash Kumbulla w Romie, Kristjan Asllani w Interze Mediolan. Nie wiem tylko, czy mamy dobrą drużynę. Trochę w to wątpię. Ale to problem, który nie dotyka tylko Albanii, a w ogóle Bałkanów – opisał Dobi.

Największa bolączka reprezentacji Albanii

Były szkoleniowiec Widzewa Łódź wyjaśnił, że jedną z największych bolączek reprezentacji Albanii jest to, iż nie potrafi ona zachować koncentracji przez pełne 90 minut. – Nie chciałbym tutaj teraz zbytnio się mądrzyć, bo nie jestem w środku, ale na zewnątrz wygląda to tak, że potrafimy zagrać super pierwszą połowę, niezłą drugą, ale pod koniec meczu stracić koncentracje, a co za tym idzie: dobry wynik – opowiedział.

Tak rzeczywiście było w kilku niedawnych spotkaniach tej ekipy. Ze względu na schemat opisany przez Dobiego Albania przegrała z Polską 0:1, z Izraelem 1:2 i zremisowała 1:1 z Islandią. Wiele do życzenia pozostawiają też ostatnie wyniki tego zespołu. Drużyna narodowa szkoleniowca wygrała zaledwie jedno z ostatnich 10 starć – 1:0 z Andorą. Zdarzały się za to remisy z Estonią, Gruzją. – Coś tam u nas w środku nie gra – stwierdził trener.

