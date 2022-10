Panenka jasno o rywalizacji z Polską. To największa bolączka reprezentacji Czech

W południe 9 października byliśmy świadkami jednego z najważniejszych momentów w kontekście przyszłości reprezentacji Polski. Właśnie tego dnia rozlosowano bowiem grupy nadchodzących eliminacji mistrzostw Europy. Rozgrywki te zaczną się już po mundialu. Jak się okazało, w kwalifikacjach do tego czempionatu będziemy rywalizować między innymi z naszymi południowo-zachodnimi sąsiadami. Antonin Panenka, ich żywa legenda piłkarska, w jasny sposób skomentował rywalizację z reprezentacją Polki i wyznaczył cel dla swoich rodaków.

Anton Panenka o losowaniu grup el. Euro 2024 i meczach z Polską

Przypomnijmy, że oprócz Polski i Czech w tej samej grupie znalazły się też trzy inne, teoretycznie znacznie słabsze ekipy. O awans na Euro 2024 przyjdzie nam rywalizować również z takimi drużynami jak Albania, Mołdawia i Wyspy Owcze.

Panenka nie ma jednak wątpliwości co do tego, między którymi zespołami rozegra się kwestia kwalifikacji do czempionatu Starego Kontynentu. – Losowanie oceniam jako bardzo dobre i czekam na mecze z wami, bo wygląda na to, że będziemy rywalizować o pierwsze miejsce. Awans jest dla nas obowiązkiem. Czy zrobimy to z pierwszego miejsca, czy z drugiego, rozstrzygną mecze z Polską – powiedział były piłkarz w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Panenka zaznaczył też, co jest obecnie największą bolączką czeskiej kadry narodowej. – Dziś mamy inną reprezentację niż kilkanaście lat temu, kiedy grali w niej Petr Cech, Pavel Nedved czy Milan Baros. Nie posiadamy żadnego piłkarza, który występowałby na najwyższym poziomie. Patrick Schick trochę obniżył loty w Bayerze Leverkusen… Adam Hlożek gra mało w tym samym klubie. To jest nasz problem – podsumował.

Czytaj też:

Raków był bliski wpadki w meczu z Miedzią. Drużyna trenera Papszuna wraca na szczyt tabeli