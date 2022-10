Czesi zadowoleni z losowania el. EURO 2024. Szef związku trenerów pewny swego

W niedzielę 9 października odbyło się losowanie grup eliminacji kolejnych mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski znalazła się w pierwszym koszyku, dzięki czemu mogła uniknąć takich potęg, jak Hiszpania czy Portugalia. Do Biało-Czerwonych uśmiechnęło się szczęście i trafili do grupy E, w której będą rywalizowali z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią.

Eliminacje do Euro 24. „Polska i Czechy są faworytami”

Dziennikarze Polsatu Sport porozmawiali z Vernerem Licką, prezydentem Związku Trenerów Piłki Nożnej w Czechach, a w przeszłości szkoleniowcem polskich drużyn, takich jak Wisła Kraków czy Polonia Warszawa.

Działacz zapytany, jak ocenia tę grupę, odpowiedział, że ma podobne odczucia do Polaków, czyli takie, że ta grupa jest grupą marzeń. – Wiadomo, że trzeba docenić wszystkich przeciwników zarówno Wyspy Owcze, Mołdawię czy Albanię. Patrząc na tę grupę czy to ze strony pragmatycznej, czy teoretycznej, to stuprocentowymi faworytami do awansu jest Polska i Czechy – dodał.

Verner Licka: Polacy będą w lepszej sytuacji niż Czechy

Prezydent Związku Trenerów podkreślił, że to losowanie daje Czechom uzasadnione aspiracje, by pod wodzą Jaroslava Silhavy’ego realnie walczyć o awans.

Kwestia pierwszego miejsca w grupie rozstrzygnie się pomiędzy Polską i Czechami i na ten moment trudno jest wskazać, która z tych ekip jest murowanym faworytem do wygrania grupy – kontynuował.

Licka zauważył, że Polacy będą w eliminacjach do Euro 2024 w lepszej sytuacji niż Czechy, bo to podopieczni Czesława Michniewicza awansowali na mundial, a jego rodacy zostają w domu i rozegrają tylko dwa mecze towarzyskie z Wyspami Owczymi i Turcją. – Wiadomo, że do rozpoczęcia eliminacji pozostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz jestem zdania, że Polacy i Czesi w tych eliminacjach zdobędą minimalnie osiemnaście punktów – zakończył.

