Tego dnia poznamy szeroką kadrę Polaków na mundial. Wiadomo, na ilu graczy postawi Michniewicz

Choć piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się dopiero 20 listopada, już w przyszłym tygodniu powinniśmy poznać szeroką kadrę zawodników, których powołanie na mundial bierze pod uwagę Czesław Michniewicz. Początkowo sugerowano, że grono gracza będzie bardzo rozległe, ale według najnowszych informacji nasz selekcjoner skłania się raczej ku temu, by zawęzić grupę piłkarzy, z której wybierze 26 szczęśliwców.

Czesław Michniewicz powoła 40 piłkarzy do szerokiej kadry przed MŚ

Według przepisów FIFA trener Biało-Czerwonych mógłby podać wstępną listę składającą się nawet z 55 nazwisk i początkowo brał to pod uwagę. Po pewnych przemyśleniach Michniewicz skłania się ku mniejszemu gronu. Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl zdradził, iż szkoleniowiec „nie chce sztucznie pompować składu i powoływać zawodników, którzy i tak nie mieliby szans, by pojechać do Kataru”.

– 20 października, czwartek, Zakopane. Czesław Michniewicz wtedy ogłosi szeroką kadrę. Z tego co wiem, nie będzie to grupa 55-osobowa. Michniewicz chce ogłosić około 40 nazwisk – stwierdził dziennikarz w programie „Pogadajmy o piłce”.

Do doniesień Włodarczyka odniósł się także Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. – Selekcjoner skłania się ku temu, by kadra była węższa niż 55 osób. Teoretycznie nic nie stałoby na przeszkodzie, aby ogłosić od razu 26-osobowe, docelowo grono powołanych, ale to zbyt duże ryzyko. Z Grupy zawodników z szerokiej listy można później dobierać graczy w przypadku kontuzji – stwierdził działacz PZPN-u.

