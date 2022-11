Nowe ustalenia ws. usterki na PGE Narodowym. To mogło wywołać awarię

Mecz Polska – Chile odbędzie się w środę, 16 listopada o 18.00. Dla reprezentacji Polski będzie to ostatni poważny sprawdzian przez nadchodzącymi mistrzostwami świata w Katarze. Prezes PGE Narodowego informował, że sytuacja jest bardzo poważna i bezpieczeństwo, zdrowie oraz życie ludzi było zagrożone, dlatego przeniesienie meczu inny stadion było nie tylko koniecznością, ale wręcz obowiązkiem. Powodem zamknięcia Stadionu Narodowego jest wykrycie wady jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej dachu. Teraz informacje na temat stanu stadionu zostały uzupełnione.

Przyczyna awarii na PGE Narodowym

Jeden z architektów PGE Narodowego, Mariusz Rutz zdradził, który element dachu stadionu został uszkodzony. Dodał też, jaka była prawdopodobna przyczyna awarii.

— Są cztery narożniki i do każdego z narożników dochodzą trzy liny. One łączą się w łączniku wykonanym z odlewu ze stali. Wiemy tylko, że pojawiła się rysa, której w marcu w tym elemencie łączącym nie było. Został wprowadzony system monitorowania tego miejsca. Nie możemy jeszcze wykluczyć żadnego ze scenariuszy, który doprowadził do tego uszkodzenia – powiedział.

Kiedy Stadion Narodowy zostanie otwarty?

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie prace remontowe PGE Narodowego zostaną zakończone, jednak pewne jest, że wszystkie zaplanowane na najbliższy czas imprezy będą przeniesione na inne obiekty.

– Na ten moment ciężko wyrokować. Najpierw musimy wszystko zabezpieczyć, potem będziemy rozmawiać, kiedy stadion będzie mógł wrócić do użyteczności. Za dużo jest czynników i za dużo jest hipotez – zaznaczył prezes PGE Narodowego, Włodzimierz Dola.

