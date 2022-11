Wiadomo, jak długo będzie pauzował Bartłomiej Drągowski. „To niekoniecznie dobra informacja”

Mistrzostwa świata zbliżają się wielkimi krokami. Niestety im bliżej do turnieju, tym większa liczba Biało-Czerwonych nie będzie mogła wziąć w nich udziału ze względów zdrowotnych. Od dawna było wiadomo, że w Katarze nie wystąpi Jakub Moder, następnie urazy wykluczyły z gry Jacka Góralskiego czy też Arkadiusza Recy. Niedawno do grupy pechowców dołączył też Bartłomiej Drągowski.

Tyle będzie pauzował Bartłomiej Drągowski z powodu kontuzji

Golkiper występujący na co dzień w Spezii Calcio miał wyjątkowego pecha, ponieważ doznał kontuzji w ostatniej kolejce Serie A rozgrywanej mniej więcej na tydzień przed startem turnieju. Jego drużyna mierzyła się z Veroną, a do pechowej sytuacji z udziałem Polaka doszło pod koniec pierwszej połowy. Wtedy to Drągowski wybiegł do piłki, ścigając się z nadbiegającym Kevinem Lasagną. Biało-Czerwony wykonał wślizg i za chwilę zaczął zwijać się z bólu, ponieważ nienaturalnie wygiął stopę.

Pierwsze doniesienia na temat urazu golkipera były bardzo złe. Mówiło się nawet o złamaniu, ale niedawno przeprowadzone badania dowiodły, że zawodnik Spezii uniknął najgorszego scenariusza. „Badania nie wykazały złamania, ale to niekoniecznie jest dobra informacja. Uszkodzone zostały więzadła. To ciężka kontuzja” – powiedział portalowi sport.pl Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski.

Jak długo zatem może pauzować Drągowski? – Od jednego do nawet trzech miesięcy. Wszystko zależy od tego, ile więzadeł uszkodził – dodał Jaroszewski. Dla piłkarza jest to duży pech, ponieważ ominie go wyjazd na mundial. Jego miejsce w kadrze zajął Kamil Grabara z drużyny FC Kopenhaga.

Czytaj też:

Lewandowski wskazał faworytów do wygrania MŚ. Wymienił trzy zespołyCzytaj też:

Sebastian Szymański zachwycił formą przed mundialem. Dublet Polaka