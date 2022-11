Sebastian Szymański zachwycił formą przed mundialem. Dublet Polaka

Reprezentacja Polski rozegra jeszcze dwa sparingi przed wylotem do Kataru na mistrzostwa świata. Będą one miały na celu sprawdzenie formy naszych reprezentantów i jednocześnie próbę generalną, dzięki której będziemy mogli dowiedzieć się, jakim systemem zagramy w pierwszym meczu grupowym z Meksykiem. Jednym z „pewniaków” do gry w pierwszym składzie jest Sebastian Szymański, który już nikomu nie musi udowadniać doskonałej dyspozycji. Zrobił to w meczu z Excelsiorem.

Sebastian Szymański zdobył dwa gole

Mecz 14. kolejki Eredivise rozpoczął się nie po myśli gospodarzy. Piłkarze Excelsioru już w 4. minucie wyszli na prowadzenie po golu Kenzo Goudmijna. To tylko podbudowało zawodników Feyenoordu do cięższej pracy i siedem minut później do akcji wkroczył Sebastian Szymański, który po raz pierwszy zaskoczył bramkarza gości, wyrównując na 1:1.

W 20. minucie bramkę wyprowadzającą na prowadzenie gospodarzy zdobył Orkun Kokcu. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy. Zaraz po wznowieniu gry reprezentant Polski strzelił drugiego gola, pokonując bramkarza płaskim strzałem. W 69. minucie opuścił boisko. Jego drużyna ostatecznie zwyciężyła 5:1.

Łącznie Sebastian Szymański ma już na swoim koncie sześć zdobytych bramek w tym sezonie Eredivise, a Feyenoord spędzi przerwę na mundial na fotelu lidera, wyprzedzając o trzy punkty Ajax Amsterdam.

Kadrowicze z problemami przed mundialem

Przypomnijmy, że dziś cały kraj obiegła fatalna informacja o koszmarnej kontuzji Bartłomieja Drągowskiego. Jego miejsce w kadrze na mundial zajął Kamil Grabara.

Wciąż niepewny jest stan zdrowia Michała Skórasia, który odniósł uraz w meczu przeciwko Jagielloni Białystok. Wiele wskazuje na to, że jednak nie jest on poważny.

