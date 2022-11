Do Kataru poleci kolejny zawodnik. Czesław Michniewicz zaskoczył decyzją

W kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze znalazło się 26. piłkarzy. Selekcjoner Czesław Michniewicz niemal do ostatnich chwil przed oficjalnym jej ogłoszeniem głowił się nad tym, ilu bramkarzy do niej włączyć Kilka tygodni wcześniej zaznaczył, że na mundial ma zamiar zabrać czterech, jednak ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu, a ofiarą tej decyzji stał się Kamil Grabara. Mimo wszystko trener zdecydował, że z kadrą do Kataru poleci jeszcze jeden bramkarz.

Kacper Tobiasz poleci z reprezentacją Polski do Kataru

Oficjalna kadra reprezentacji Polski na mundial w Katarze została ogłoszona przez Czesława Michniewicza w czwartek, 10 listopada o godz. 15.00. Dwa dni później rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski poinformował, że do samolotu z reprezentantami wsiądzie także Kacper Tobiasz, jednak nie zostanie włączony do oficjalnej kadry.

– Decyzją selekcjonera Czesława Michniewicza bramkarz Legii Kacper Tobiasz dołączy do reprezentacji Polski i poleci z nią do Kataru. Tobiasz nie znajdzie się jednak w oficjalnej 26-osobowej kadrze na mundial, a jedynie będzie trenował z reprezentacją – napisał Kwiatkowski.

Kacper Tobiasz – wschodząca gwiazda Legii Warszawa

Kacper Tobiasz nie miał jeszcze okazji zadebiutować w reprezentacji Polski. 20-latek czterokrotnie wystąpił w kadrze U-20 i raz w reprezentacji U-21. Zawodnik regularnie występuje między słupkami Legii Warszawa, z którą zajmuje drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Przed wylotem do Kataru reprezentanci Polski rozegrają jeszcze dwa sparingi. Ich rywalem będzie drużyna Chile. Spotkanie odbędzie się 16 listopada o godz. 18.00 na Stadionie im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie. Pierwotnie miał on zostać rozegrany na PGE Narodowym, jednak ze względu na usterkę obiektu potyczka została przeniesiona na sąsiedni obiekt.

