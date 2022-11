Lewandowski skomentował rzut karny w meczu Polska – Meksyk. Wymowne słowa o naszej grze

Za nami mecz reprezentacji Polski z Meksykiem, który rozgrywaliśmy w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej mundialu 2022. Biało-Czerwoni nie zaprezentowali się olśniewająco, aczkolwiek mieli doskonałą okazję, aby zwyciężyć. Robert Lewandowski zaraz po ostatnim gwizdku udzielił wypowiedzi w TVP Sport i skomentował między innymi zmarnowany przez siebie rzut karny.

Robert Lewandowski o rzucie karnym w meczu Polska – Meksyk

Warto przypomnieć, że kapitan naszej kadry zmienił nieco styl wykonania „jedenastki”, ponieważ nie pokusił się o typową zmianę tempa podczas nabiegu ani nie spojrzał na bramkarza tuż przed uderzeniem. Dlaczego? – W tym karnym zmieniłem podejście do piłki. Taką podjąłem decyzję, by uderzyć inaczej i spróbować do boku. Teraz wiadomo, warto było uderzyć inaczej. To na pewno mnie boli, ale teraz trzeba pokazać się w kolejnym meczu i zgarnąć trzy punkty – opowiedział Lewandowski.

Wielu ekspertom i kibicom nie podobał się też styl gry Biało-Czerwonych w starciu z Meksykiem. Lewandowski stwierdził, że z jego perspektywy potyczka była bardzo wyrównana, a drużyna Czesława Michniewicza będzie szanowała zdobyty dzięki remisowi punkt. Z drugiej strony gracz FC Barcelony zdaje sobie sprawę z plusów i minusów takiego stylu gry.

Mundial 2022. Robert Lewandowski o stylu gry reprezentacji Polski

– Dużo pracujemy w defensywie, aby przeciwnik miał trudno i stwarzał sobie sytuacji. Potem czasem sił z przodu może brakować, by np. zaatakować większą liczbą zawodników czy podjąć odpowiednią decyzję. Gdzieś z tyłu głowy jednak z tyłu mamy to, iż defensywa jest priorytetem, a z drugiej strony potem czasem brakuje zawodników z przodu – wyznał „Lewy”, doskonale opisując problemy Polaków w meczu z Meksykiem.

– Przy bardziej odważnej grze jesteśmy w stanie stwarzać więcej sytuacji. Musimy jednak zachować balans między twardą grą i właściwym przesuwaniem się i podaniem do przodu w odpowiedniej sytuacji. Czasem Meksyk gubił się, gdy podchodziliśmy wyżej, więc warto tak robić – zakończył Lewandowski, jednocześnie dzieląc się wnioskami przed meczem z Arabią Saudyjską.

Czytaj też:

Michniewicz skomentował wpadkę Lewandowskiego. Tak ocenił niewykorzystany rzut karnyCzytaj też:

Polska zremisowała z Meksykiem. Tak wygląda tabela grupy C po meczu Biało-Czerwonych