Mundial 2022. Podział punktów w meczu Polska – Meksyk. „Lewy” nie wykorzystał karnego

Czesław Michniewicz postanowił wystawić pierwszą jedenastkę na mecz z Meksykiem w ustawieniu 1-4-1-4-1. Prawdopodobnie największą niespodzianką była obecność w podstawowym składzie Polaków Jakuba Kamińskiego, dla którego był to dopiero piąty mecz w pierwszej reprezentacji Biało-Czerwonych. Gerardo Martino postawił na ustawienie 4-3-3, rezygnując z największej gwiazdy ataku, Raula Jimeneza, który w ostatnich tygodniach leczył kontuzję.

Skład reprezentacji Polski: Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński – Krychowiak, Szymański, Zieliński – Kamiński, Zalewski, Lewandowski

Skład reprezentacji Meksyku: Ochoa – Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo – Herrera, Alvarez, Chavez – Lozano, Martin, Vega.

Mundial 2022. Pierwsza połowa meczu Meksyk – Polska

Mecz rozpoczęła reprezentacja Meksyku. Trybuny Stadium 974 wypełnione były po brzegi, jednak z przewagą meksykańskich kibiców. Już w drugiej minucie spotkania Piotr Zieliński sfaulował rywala. Chwilę później po długim przerzucie Hirving Lozano „zawiesił się” na Nicoli Zalewskim, który wywalczył rzut wolny dla naszej reprezentacji. W piątej minucie meczu Jakub Kiwior stracił piłkę, co pozwoliło skrzydłowemu Meksyku na dośrodkowanie w pole karne, które nie było celne.

Jakub Kamiński przeprowadził pierwszą akcję Polaków skrzydłem, dzięki czemu wywalczył rzut rożny, a następnie Meksykanie wybili piłkę na kolejne dwa. Tylko raz udało się oddać strzał na bramkę, a podczas walki o piłkę z Cesarem Montesem ucierpiał Kamil Glik. Do rozgrzewki ruszył Jan Bednarek, jednak stoper Benevento zdołał wrócić do gry. Do 10. minuty meczu to piłkarze Gerardo Martino przeważali w posiadaniu piłki.

Meksykanie oddali kolejny strzał po centrze z lewej strony, po czym piłkę odzyskali Polacy, jednak nie na długo. Piłkarze z Ameryki Środkowej ponownie spróbowali ataku prawą stroną murawy, jednak ich zamiary przerwał Bartosz Bereszyński. To najczęściej używana przez Meksykanów tercja boiska. W 18. minucie Hirving Lozano został złapany na pozycji spalonej. Chwilę później ten sam zawodnik zacentrował w pole karne, jednak po podbiciu Kamila Glika, piłkę złapał Wojciech Szczęsny.

Do 25. minuty spotkania reprezentacja Polski oddała tylko jeden strzał na bramkę. Meksykanie ponownie przeprowadzili kontrę prawą stroną. Po dośrodkowaniu Hectora Herrery Alexis Vega uderzył piłkę głową, która przeleciała obok bramki golkipera Polaków. Piłkarze z Meksyku zagrozili Polakom groźnym atakiem z lewej strony, którego nie wykorzystał Jesus Gallardo. Jorge Sanchez został ukarany żółtą kartką po faulu na Sebastianie Szymańskim.

W kolejnych minutach oglądaliśmy wymianę piłki w środku boiska zarówno ze strony Polaków, jak i Meksykanów. Gra się nieco uspokoiła, jednak to wciąż przeciwnicy reprezentacji Polski częściej przebywali przy piłce. W 39. minucie po interwencji Sebastiana Szymańskiego piłkarze Gerardo Martino mieli kolejny rzut rożny. Bartosz Bereszyński był tym piłkarzem, który w pierwszej połowie meczu miał najwięcej pracy, którą wykonywał bardzo dobrze. Przed gwizdkiem kończącym pierwszą odsłonę spotkania Meksykanie mieli kolejny rzut rożny, którego nie wykorzystali. Po dwóch doliczonych minutach sędzia wysłał piłkarzy do szatni.

Mundial 2022. Druga połowa meczu Meksyk – Polska

Czesław Michniewicz zdecydował się na zmianę. W miejscu Nicoli Zalewskiego pojawił się Krystian Bielik. Po wznowieniu gry Polacy agresywnie ruszyli do przodu, jednak rywale doskonale powstrzymali ich zakusy, stosując wysoki pressing. Jorge Sanchez ponownie zaatakował Sebastiana Szymańskiego, jednak nie został ukarany drugą żółtą kartką. W 51. minucie El Tri wywalczyli kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie Luisa Chaveza wybił Wojciech Szczęsny.

Dwie minuty poźniej Robert Lewandowski stoczył walkę o piłkę w polu karnym z Hectorem Moreno, jednak sytuację uspokoil Guillermo Ochoa. Sędziowie VAR zdecydowali sprawdzić, czy kapitan naszej reprezentacji nie był faulowany. Ostatecznie Chris Beath wskazał na jedenasty metr i pokazał defensorowi Meksyku żółtą kartkę. Niestety RL9 został powstrzymany przez bramkarza El Tri i nie udało się wyjść na prowadzenie.

Meksykanie poczuli krew i błyskawicznie rzucili się do ataku. Po zamieszaniu w polu karnym naszej reprezentacji sędzia odgwizdał spalonego. Bartosz Bereszyński ucierpiał przy zderzeniu z rywalem i australijski arbiter musiał przerwać grę. Polacy zaczęli się gubić i coraz częściej tracili piłkę, czego wciąż nie potrafili wykorzystać piłkarze Gerardo Martino. W 64. minucie Wojciech Szczęsny musiał interweniować po groźnym zbiciu głową strzału Edsona Alvareza przez Henry'ego Martina.

Polacy przeprowadzili atak prawą stroną, jednak Robert Lewandowski po podaniu Jakuba Kamińskiego zbyt mocno odegrał piłkę do Sebastiana Szymańskiego, który zanotował stratę. Po chwili Meksykanie mieli okazję rozegrać piłkę z rzutu wolnego po falu Matty'ego Casha. W 71. minucie Gerardo Martino wprowadził na boisko Raula Jimeneza i Carlosa Rodrigueza w miejsca Hectora Herrery i Henry'ego Martina. Z kolei Czesław Michniewicz zdjął Sebastiana Szymańskiego i wpuścił Przemysława Frankowskiego.

Rodriguez sfaulował Roberta Lewandowskiego. Piotr Zieliński dośrodkował piłkę w pole karne, jednak nic groźnego z tego nie wyniknęło. Piłkarze znad Wisły przeprowadzili kolejny atak, dzięki któremu wywalczyli rzut rożny, niestety bezskuteczny. Przemysław Frankowski zobaczył żółty kartonik po faulu na Hirvingu Lozano. W 80. minucie meczu Alexis Vega oddał niecelny strzał w dystansu.

Dzięki atakowi z prawej strony Matty Cash wywalczył rzut rożny dla Polaków. Grzegorz Krychowiak oddał strzał, jednak został zablokowany przez defensorów rywali. Raul Jimenez przeprowadził kontrę, jednak nic z niej nie wyniknęło. Przy kolejnym rzucie rożnym dla Meksykanów jeden z zawodników padł w polu karnym, jednak sędzia nie dopatrzył się przewinienia. Po chwili boisko opuścił Alexis Vega, a w jego miejscu pojawił się Uriel Antuna. Natomiast Piotra Zielińskiego zastąpił Arkadiusz Milik.

Sędzia doliczył siedem minut gry. Zarówno Polacy, jak i Meksykanie kilka razy przeprowadzili ataki, jednak żaden nie był skuteczny. Meksyk – Polska 0:0.

