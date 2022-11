Specyficzne metody Michniewicza. Bielik zdradził kulisy przygotowań do meczu Polska – Meksyk

Już dziś, 22 listopada, reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz podczas tegorocznego mundialu. W związku z tym Krystian Bielik zdradził, w jaki sposób Czesław Michniewicz przygotowuje nas zespół do tego spotkania.

Krystian Bielik o przygotowaniach do meczu Polska – Meksyk

Defensywny pomocnik opowiedział, że każdy dzień jest poświęcony temu, aby jak najlepiej poznać drużynę „El Tri”. Z relacji gracza Birmingham wynika, iż Biało-Czerwoni oglądają mnóstwo klipów, z których wynika, że bazowanie na walce i zaangażowaniu na pewno nie wystarczy do zgarnięcia trzech punktów – Trzeba pokazać wysokie umiejętności – nie ma wątpliwości Bielik.

Nie od dziś wiadomo, że nasz selekcjoner uwielbia zagadnienia taktyczne i tym razem nie jest inaczej. – Trener Michniewicz kładzie bardzo duży nacisk na to, aby dobrać ustawienie pod danego rywala. Znajduje też informacje na temat życia prywatnego rywali – powiedział.

Mundial 2022. Polacy śledzą nawet social media Meksykanów

Co ciekawe nasi kadrowicze dostają również mnóstwo innych informacji niż te stricte piłkarskie. – Trener pokazywał nam newsy zaczerpnięte z jakiegoś meksykańskiego „pudelka”. Do każdego zawodnika był też dodany hasztag z Instagrama. To pokazuje, jak ważny dla selekcjonera jest każdy szczegół. Oczywiście nie wszyscy muszą się w to zagłębiać, ale jeśli ktoś chce, ma wszystko na tacy – opowiedział Krystian Bielik.

Defensywny pomocnik stwierdził, że akurat on na social media piłkarzy z Meksyku nie zamierza zaglądać, ale na pewno dokładnie przeanalizuje wszystko, co sztab szkoleniowy przygotował dla niego na iPadzie. 24-latek wyznał, na jakie aspekty będzie zwracał uwagę. Dla niego liczy się przede wszystkim to, kto ma jaką nogę dominującą, jak zachowuje się w różnych sytuacjach podczas meczu, jak przeciwnicy rozgrywają akcje. – Takich szczegółów jest pełno – zakończył Bielik.

Czytaj też:

Grzegorz Lato ocenia reprezentację Meksyku. Zdradził, czego oczekuje od Biało-CzerwonychCzytaj też:

„Podwójna trudność” Polaków na mundialu. Ekspert: To będzie największy światowy eksperyment w futbolu