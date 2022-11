Polska zremisowała z Meksykiem. Tak wygląda tabela grupy C po meczu Biało-Czerwonych

Rywalizacja w grupie C rozpoczęła się od dużej niespodzianki, bo typowana na jednego z faworytów do wygrania mundialu Argentyna przegrała 1:2 z Arabią Saudyjską. Porażka Albicelestes sprawiła, że jeszcze przed bezpośrednim spotkaniem Meksyku z Polską skomplikowała się sytuacja obu drużyn. Mając w perspektywie starcia z wciąż mocną Argentyną i świetnie zorganizowaną Arabią, żaden z zespołów nie chciał pozwolić sobie na stratę punktów we wtorkowym meczu.

Polska zremisowała z Meksykiem

Mecz Polski z Meksykiem przebiegał pod dyktando El Tri, którzy starali się narzucić Biało-Czerwonym swoje warunki gry. Najlepszą okazję do strzelenia bramki mieli jednak podopieczni Czesława Michniewicza za sprawą rzutu karnego podyktowanego po faulu Hectora Moreno na Robercie Lewandowskim.

Snajper FC Barcelony nie wykorzystał jednak jedenastki, a bohaterem Meksyku został Guillermo Ochoa, który wyczuł intencje Polaka i uratował swój zespół przed stratą bramki. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie, a bezbramkowy remis z pewnością ucieszył Argentyńczyków, którzy mimo porażki wciąż nie stracili szansy na awans z grupy i to z pierwszego miejsca.

Mundial 2022. Które miejsce zajmuje Polska? Tabela

Miejsce Drużyna Rozegrane mecze Liczba punktów Bramki strzelone Bramki stracone Bilans bramkowy 1. Arabia Saudyjska 1 3 2 1 1 2. Polska 1 1 0 0 0 3. Meksyk 1 1 0 0 0 4. Argentyna 1 0 1 2 -1

Mundial 2022. Terminarz „polskiej grupy”

26 listopada (sobota):

Polska – Arabia Saudyjska (godz. 14:00, Education City Stadium, Ad-Dauha)

Argentyna – Meksyk (godz. 20:00, Lusail Stadium)

30 listopada (środa)

Polska – Argentyna (godz. 20:00, Stadium 974)

Arabia Saudyjska – Meksyk (godz. 20:00, Lusail Stadium)

