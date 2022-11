Atmosfera przed meczem z Argentyną gęstnieje. Boniek ma krótki komunikat

Decydujące o kwestii awansu starcie Polski z Argentyną rozpocznie się o godzinie 20:00. Przedmeczowe napięcie daje się wyczuć już od rana, w końcu nasz kraj od wielu lat nie był w podobnej sytuacji. Zwykle trzeci mecz Biało-czerwoni grali już tylko „o honor”. Na 10 godzin przed meczem legenda polskiej piłki i były szef PZPN Zbigniew Boniek postanowił opublikować kilka słów, by życzyć rodakom powodzenia.

Boniek do polskich piłkarzy: Powodzenia chłopaki

Boniek przeczuwa, że starciem z Argentyną nasi reprezentanci mogą zapisać się w historii. „Może to być historyczny dzień polskiej piłki. Powodzenia CHŁOPAKI” – zamieścił w tweecie. Jego wiadomość błyskawicznie zdobyła tysiąc polubień i sporo zabawnych komentarzy. Nie brakło memu, pokazującego Roberta Lewandowskiego, wyobrażającego sobie wysoki wynik dla naszego kraju.

Polska – Argentyna. Biało-czerwonym wystarczy remis

Reprezentacja Polski po remisie z Meksykiem i Arabią Saudyjską ma na swoim koncie cztery punkty i przed ostatnią rundą spotkań przewodzi stawce w grupie C. Biało-Czerwoni do uzyskania awansu do 1/8 finału mundialu potrzebują remisu lub wygranej w starciu z Albiceleste. Ewentualna porażka podopiecznych Czesława Michniewicza sprawi z kolei, że ci będą musieli liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w rozgrywanym równolegle starciu Arabii Saudyjskiej z Meksykiem.

Mundial 2022. Polska – Argentyna. Kiedy i o której mecz?

Mecz Polski z Argentyną zostanie rozegrany w środę 30 listopada. Spotkanie rozgrywane na Stadium 974 w Dosze rozpocznie się o godz. 20.

Polska – Argentyna. Transmisja w TV i online

Transmisja z meczu Polska – Argentyna na mundialu w Katarze będzie dostępna na antenie TVP 1, z kolei stacja TVP Sport przeprowadzi transmisję łączoną z obu spotkań w grupie C. Mecz z udziałem Biało-Czerwonych będzie można śledzić także w serwisie tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej.

Czytaj też:

Jerzy Brzęczek i Mateusz Borek zachwyceni reprezentantem Polski. „Cichy bohater”Czytaj też:

Jakub Kiwior odniósł się do słów krytyki. Tak skomentował styl reprezentacji Polski